Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Д нес Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем шофьор на 64 г., за това, че вчера в Симеоновград, при управление на линейка, при движение на заден ход е нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на човек на 66 г., като деянието е извършено след употреба наркотични вещества – канабис, установена по надлежния ред.

Пешеходец загина, ударен от линейка в Симеоновград

На 4 ноември в Симеоновград, мъжът управлявал служебна линейка, и се намирал пред Центъра за спешна медицинска помощ в града. При извършена маневра на заден ход той блъснал пешеходец, който е бил настанен в болница за лечение и по-късно е починал от нараняванията.

Водачът е дал кръвна проба за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.