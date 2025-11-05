България

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

5 ноември 2025, 19:10
Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис
Източник: БГНЕС

Д нес Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем шофьор на  64 г., за това, че вчера в Симеоновград, при управление на линейка, при движение на заден ход е нарушил правилата за движение и по непредпазливост причинил смъртта на човек на 66 г., като деянието е извършено след употреба наркотични вещества – канабис, установена по надлежния ред.

Пешеходец загина, ударен от линейка в Симеоновград

На 4 ноември в Симеоновград, мъжът управлявал служебна линейка, и се намирал пред Центъра за спешна медицинска помощ в града. При извършена маневра на заден ход той блъснал пешеходец, който е бил настанен в болница за лечение и по-късно е починал от нараняванията.

Водачът е дал кръвна проба за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.   

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Извършват се действия по разследването.

Източник: Prb.bg    
Катастрофа Симеоновград Шофьор на линейка Канабис
Последвайте ни
Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Отнемат колите на пияни шофьори и трафикантите на хора

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Жена преби мъж в София, нанесе му телесна повреда

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Британското посолство отговори на Бойко Борисов

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Шофьорът на 64 г., убил човек с линейка, употребил канабис

Колко ще са детските надбавки от догодина

Колко ще са детските надбавки от догодина

pariteni.bg
Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Експерт: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

carmarket.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 1 ден
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 23 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 19 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 1 ден

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина режисьорът Росен Елезов

Почина режисьорът Росен Елезов

България Преди 40 минути

Той беше сред утвърдените имена в българското кино и телевизия

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

Предлагат Деньо Денев за председател на ДАНС

България Преди 41 минути

В момента той е изпълнящ функцията председател

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA

Снимката е илюстративна

Лесен за пренебрегване симптом в крака ви може да е признак на няколко сериозни заболявания

Любопитно Преди 3 часа

Болката в петата, която може да спаси живота ви - често сигнал за сериозни заболявания, дори рак

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Свят Преди 3 часа

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Задържан за обира на века: Не знаех, че това е Лувърът

Свят Преди 3 часа

Двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание

Васил Терзиев

Кметът Терзиев поиска оставката на главния архитект: Различни виждания

България Преди 3 часа

Според Терзиев бъдещето на София изисква създаването на позиция заместник-кмет по градско планиране с визионерски подход, подкрепен от компактна и технически ориентирана администрация

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Приятел на принц Уилям и Кейт Мидълтън загина след падане от покрив на хотел

Любопитно Преди 3 часа

Той учил в университета „Сейнт Андрюс“ заедно с Уилям и Кейт, когато двамата започнали да се срещат

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

България Преди 3 часа

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

КС отхвърли решените на ВАС за Закона за здравното осигуряване

България Преди 3 часа

Задължение на държавата е да закриля здравето на гражданите и да им осигури достъпна медицинска помощ

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Цяло племе ще бъде елиминирано от “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 часа

Каква ще бъде съдбата на Феномените и Лечителите?

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

От Бейрут искат България да екстрадира задържан

Свят Преди 4 часа

Обвиняемият Игор Гречушкин беше арестуван у нас през септември

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

„Щеше да бъде лишена от всичко“: Неразказаната история за забранената любов на принцеса Маргарет

Любопитно Преди 5 часа

Принцесата сякаш бе изправена пред невъзможен избор – да запази кралските си привилегии или да живее в тихо изгнание като госпожа Таунсенд

<p>НС отхвърли държавата да придобие &bdquo;Лукойл-България&ldquo;</p>

Парламентът отхвърли държавата да придобие „Лукойл-България“

България Преди 5 часа

Национализирането на двете дружества подкрепиха от „Възраждане“ и МЕЧ, както и един депутат от ГЕРБ-СДС

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Кралица Летисия блести с емблематична тиара на гала вечеря за султана на Оман

Любопитно Преди 5 часа

Кралица Летисия привлече всички погледи с тъмносиня рокля с елегантни ръкави

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България има 6 месеца да спаси 215 млн. евро по ПВУ

България Преди 5 часа

Българският ПВУ е на обща стойност 6,17 млрд. евро безвъзмездни средства

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Edna.bg

Новото лице на турските сериали: актрисите, които промениха играта

Edna.bg

Убийственият гол на вратаря на Етър е номер 1 в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Живондов: Трябва да започнем да печелим, нужна е серия от победи

Gong.bg

Български гражданин е тежко ранен в Косово, разследва се опит за убийство

Nova.bg

Служител на ДФ "Земеделие" задържан с подкуп от 1000 лева

Nova.bg