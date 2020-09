Серина се отказа, Пиронкова е в трети кръг на "Ролан Гарос"

Ц ветана Пиронкова се класира без игра за третия кръг на Откритото първенство на Франция по тенис "Ролан Гарос".

Серина Уилямс, която е печелила три пъти този турнир, е прекратила участието си, съобщиха организаторите. Причината за отказването ѝ е контузия на ахилеса.

