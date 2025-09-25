България

Екатерина Захариева: Изкуственият интелект трябва да служи на обществото

"Историята ни учи, че технологичното развитие няма стоп-бутон"

25 септември 2025, 13:15
Екатерина Захариева: Изкуственият интелект трябва да служи на обществото
Източник: БТА

И зкуственият интелект (ИИ) трябва да служи на обществото, заяви днес еврокомисарят по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева на форум, посветен на тази тема и организиран в Европейския парламент в Брюксел от евродепутата Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП).

Напоследък все повече дебатът за ИИ заема централно място и като че ли има две крайни мнения - едното за приемане на ИИ без ограничения, а другото - свързано с притесненията от последиците, отбеляза еврокомисарят. Предизвикателство е да имаме балансирано законодателство, посочи Захариева.

По нейните думи ИИ зависи от качествени данни, но и от човешка преценка. ИИ помага за постигането на научни открития и трябва да помогнем да разгърне пълните си възможности, Европа има необходимото, за да бъде водеща при ИИ, посочи еврокомисарят.

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Емил Радев настоя, че са необходими ясни правила и етични насоки, които гарантират безопасно внедряване на нови технологии. Трябва да вземем мерки ИИ да не се превърне в новата Вавилонска кула - символ на амбиция без мярка и с катастрофални последици, призова той. Радев отбеляза, че с ИИ се създаване на изображения и "новини", които може да се използват за манипулиране на общественото мнение.

Историята ни учи, че технологичното развитие няма стоп-бутон. Цифровата трансформация е необходим процес, но ако успеем да запазим контрола, а не да тичаме след събитията, можем да постигнем напредък в много области, обобщи Радев.

Проф. Андрияна Андреева, управител на област Варна и дългогодишен преподавател във Варненския икономически университет, отбеляза, че единият от проблемите при ИИ се свързва с етиката и морала - ще успеем ли с правни норми да регулираме навлизането в етичните граници. Бъдещите хора няма да могат да различават изкуството, създадено от човека, от онова, направено с ИИ, каза тя.

Проф. Калин Калинов, флотилен адмирал и началник на Висшето военноморско училище във Варна, заяви, че ИИ вече е неразделна част от всекидневието, но не различава доброто от лошото. По неговите думи ИИ дава отговори на поставени въпроси на основата на преобладаващото обществено мнение. Той отбеляза опасността хората да останат с повърхностни познания заради постоянния достъп до ИИ.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Изкуствен интелект Законодателство Етика Общество Европейски съюз Иновации Контрол Дебат Последици Дигитална трансформация
