Рокади, заем, сливане: СОС се събира извънредно заради Четвърта градска болница

Столичният общински съвет ще обсъди смяна на ръководството на лечебното заведение и вливането му във Втора МБАЛ

22 април 2026, 07:57
И збор на изпълнителен директор и членове на съвета на директорите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) -София“ ЕАД, прекратяване на договорите с действащото ръководство, предоставяне на нисколихвен заем на лечебното заведение, както и прекратяването му без ликвидация чрез вливането му във „Втора многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) - София“ ЕАД ще разгледа Столичният общински съвет (СОС) на извънредното си заседание. Това е единствената точка в дневния ред, публикуван на интернет страницата на Столичната община.

Докладът е внесен от общинските съветници Ваня Григорова, Саад Алуани, Борис Бонев, Диана Тонова, Иван Кирилов, Марта Георгиева, Пламена Терзирадева и предвижда няколко последователни мерки, насочени към стабилизиране на лечебното заведение и последващо преструктуриране на общинската болнична мрежа.

На първо място, се предлага освобождаване на настоящото ръководство на лечебното заведение, включително изпълнителния директор и членовете на съвета на директорите, както и избор на нов състав на органа на управление. Според вносителите промяната е необходима с оглед предприемането на последващи действия по финансово и организационно преструктуриране на дружеството. 

В доклада е заложено и предоставянето на нисколихвен заем на „Четвърта МБАЛ – София“ ЕАД. Целта на финансовата подкрепа е да се осигури краткосрочна ликвидност на лечебното заведение и да се гарантира нормалното му функциониране до приключване на предвидените структурни промени.

Предложението на общинските съветници за прекратяването на дружеството е това да стане без ликвидация - чрез вливането му във „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД. Предвижда се всички активи, пасиви, права и задължения на „Четвърта МБАЛ – София“ да преминат към приемащото дружество, което ще продължи дейността в рамките на обединената структура.

Съгласно предложението, процесът ще се реализира поетапно, като новото ръководство на „Четвърта МБАЛ – София“ ще има ангажимент да подготви правно и финансово вливането, включително уреждане на задълженията, анализ на активите и организиране на прехвърлянето на дейностите.

В мотивите към доклада се посочва, че предприемането на тези действия цели оптимизиране на разходите, по-ефективно използване на ресурсите и подобряване на управлението на общинските лечебни заведения в столицата.

При евентуално одобрение от СОС „Четвърта МБАЛ – София“ ще преустанови съществуването си като самостоятелно юридическо лице, а като медицинската дейност ще бъде интегрирана във „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.

Очаква се решението да има отражение както върху персонала на лечебното заведение, така и върху организацията на медицинските услуги, предоставяни на пациентите в столицата, се посочва още в доклада. 

Източник: БТА/Николета Василева    
