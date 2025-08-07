България

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Задържани са Емил Йорданов – Емо Черния и Мирослав Пашов – Миро Пашата

7 август 2025, 17:08
ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново
Източник: БТА

М ащабна акция на ГДБОП по линия на борбата с наркоразпространението се е провела рано тази сутрин във Велико Търново, предава NOVA.

Сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Енджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.

От ГДБОП и прокуратурата към момента няма официална информация за операцията. Сигурно е обаче, че местната дирекция на МВР във Велико Търново не е била предварително уведомена за провеждането ѝ.

Източник: NOVA    
ГДБОП Велико Трърново рокери
Последвайте ни
ГДБОП разби

ГДБОП разби "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Путин каза за среща със Зеленски, ще се види с Тръмп

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Украйна нанесе масирани удари в Крим и Русия

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

Тръмп поиска оставката на шефа на Intel заради Китай

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Honda обяснява защо „електрическите автомобили не са целта“

Honda обяснява защо „електрическите автомобили не са целта“

carmarket.bg
До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък
Ексклузивно

До 34° и леки превалявания: Какво време ни очаква в четвъртък

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Заровете са хвърлени: Възнамеряваме да завземем цяла Газа"

Преди 12 часа
<p>Имен ден днес празнуват две "силни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват две "силни" имена

Преди 10 часа
По-високите мита на Тръмп влязоха в сила
Ексклузивно

По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

Преди 9 часа

Виц на деня

Жен акъм мъжа си: – Ти слушаш ли какво ти казвам? – Да, просто процесорът ми загрява...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Арестуваха фалшива медицинска сестра, след като прегледа над 4000 пациенти

Свят Преди 54 минути

„Това е един от най-смущаващите случаи на медицинска измама, които някога сме разследвали“

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

Ограничават движението на тирове по АМ "Тракия"

България Преди 1 час

Мярката се предприема предвид интензивния трафик в края на седмицата и летния туристически сезон

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Звездата от „Анатомията на Грей“ Камила Лудингтън разкри, че страда от Хашимото

Свят Преди 2 часа

„Стигнах до точката, в която си казах: Уау, трудно е да живееш така. Не осъзнавах колко изтощено е било тялото ми"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

Съд потвърди глобата от 200 000 лв. за "ТЕЦ-Бобов дол"

България Преди 3 часа

Местните жители се оплакаха от постоянно замърсяване и задушлива миризма

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Зоопарк в Германия умъртви павиани и ги даде на лъвовете

Свят Преди 3 часа

Зоологическата градина Тиргартен Нюрнберг уби здрави павиани заради пренаселеност в заграждението им

<p>Подсъдимият по делото &bdquo;Дебора&ldquo; излезе под гаранция</p>

Съдът намали гаранцията на подсъдимия по делото „Дебора“

България Преди 3 часа

Георгиев е обвинен за причинена средна телесна повреда, за принуда и за закани с убийство

<p>Как Матю Макконъхи изгуби ролята на Джак в &bdquo;Титаник&ldquo;</p>

"Не, благодаря“: Как Матю Макконъхи провали шанса си за „Титаник“

Любопитно Преди 3 часа

Когато Макконъхи, сега на 55 години, проговорил с южняшки акцент, Камерън, сега на 70 години, му казал „Това е страхотно“, но добавил: „А сега нека опитаме по различен начин“

<p>Твърде мрачно&nbsp;за децата? Истината за сериала &bdquo;Wednesday&ldquo;</p>

Подходящ ли е сериалът „Wednesday“ за деца? Какво трябва да знаете преди да го гледате

Любопитно Преди 3 часа

Макар и с чувство за хумор, "Wednesday" съдържа насилие, нецензурен език и дори сцени с отрязани крайници

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Документът, предрекъл ужаса: Как човечеството създаде собственото си унищожение

Свят Преди 3 часа

Копие от напечатан на пишеща машина документ, който сега се съхранява в библиотеката Бодлеан в Оксфорд, представлява първото описание на атомна бомба, достатъчно малка, за да бъде използвана като оръжие

<p>Земетресение&nbsp;разлюля Гърция</p>

Земетресение от 4,7 по Рихтер разлюля Гърция

Свят Преди 4 часа

Трусът е регистриран в област Месиния на югоизточен Пелопонес

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Разкриха подробности за смъртта на красива дизайнерка

Свят Преди 4 часа

Членове на яхт клуб Монтоук, включително някои капитани, чули писъци късно вечерта в понеделник

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Какво се случва с доставките по ударения от Русия газопровод, минаващ през България

Свят Преди 4 часа

Поразена беше газоизмервателната станция близо до границата с Румъния, в Измаилски район

.

Възстановена традиция: Гражданите ще могат отново да посещават омбудсмана

България Преди 4 часа

Вижте как и къде може да се случи това

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

Оставиха в ареста чужденеца, заловен да превозва мигранти в Ямбол

България Преди 4 часа

Срещу него е повдигнато обвинение за каналджийство, за което се предвижда до 10 години затвор

Капитан Марин Маринов

Прокуратурата започна разследване за смъртта на капитан Марин Маринов в Газа

България Преди 4 часа

Той беше убит на 19 март 2025 г., когато две къщи за гости на ООН бяха поразени от експлозия в Дейр ал Балах

<p>Кралица на красотата обвини конгресмен в сексуално изнудване</p>

Мис САЩ обвини конгресмен от Флорида в сексуално изнудване

Свят Преди 4 часа

Според полицейски доклад Милс е изпращал заплашителни съобщения до Лангстън, след като тя прекратила връзката им заради негова изневяра

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

Могат ли котките да консумират яйца

dogsandcats.bg
1

По едно засадено дърво за всяка победа

sinoptik.bg
1

Августовска жега захваща страната в края на седмицата

sinoptik.bg

Прикрито убийство? Нови разкрития около мистериозната смърт на Мерилин Монро

Edna.bg

Мария Илиева показа за първи път лицето на дъщеря си София (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА загатна за Годой, аржентинецът парафира с клуба

Gong.bg

НА ЖИВО: Кауно Жалгирис - Арда, съставите

Gong.bg

Делото „Дебора”: Обвиненият Георги Георгиев излезе от затвора, каза, че ще си търси правата

Nova.bg

ГДБОП удари "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново

Nova.bg