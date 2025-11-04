България

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

4 ноември 2025, 18:09
Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото
Източник: Пресцентър на Народното събрание

Щ е продължим да работим интензивно, за да осигурим плавен, прозрачен и успешен преход към еврото. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща с еврокомисаря за икономика и производителност, изпълнение и опростяване Валдис Домбровскис. В разговора участва и заместник-председателят на Народното събрание проф. Костадин Ангелов. 

Рая Назарян изрази признателност към Европейската комисия и към комисар Валдис Домбровскис за неоценимата им помощ и добро сътрудничество през целия процес на присъединяване на България към еврозоната. "Вашата експертиза и подкрепа бяха изключително ценни за нас", подчерта тя.

"Народното събрание прие всички необходими законодателни актове и решения за въвеждане на единната европейска валута", подчерта Рая Назарян. Тя уточни, че това станало с подкрепата на всеки един от депутатите, които вярват в обединена и силна Европа и бъдещето на страната ни в нея. "Полагат се усилия за провеждане на широка разяснителна кампания във връзка с преминаването към еврото, като особено внимание се отделя на възрастните хора, за да бъдат те готови за плавна промяна", добави председателят на Народното събрание.

"През последните месеци България успя в изключително кратки срокове да постигне нужния напредък по изпълнение на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост, да предоговори с помощта на Европейската комисия част от тях и да изпрати през юли 2025 г. искането за второто плащане по този документ", подчерта Рая Назарян.

"Готови сме с реформите и мерките по третото плащане, като през следващата седмица ще приемем на второ четене още три законопроекта, с които се изпълняват всички изисквания за него", уточни тя.

Комисар Домбровскис отбеляза, че по време на посещението си в София е получил уверения от българското правителство и Българската народна банка, че всичко върви по план и потвърди, че Европейската комисия има готовност да подпомага страната в процеса на плавно преминаване към еврото. Той посочи, че трябва да се отбележат важните ползи, които еврото ще донесе за страната и възможностите те да се оползотворят.

"България има много добри резултати по отношение на фискалната рамка. В момента се поставя голям акцент по реализацията на инвестициите по линия на Плана за възстановяване и устойчивост", отбеляза Валдис Домбровскис и добави, че се обработва второто искане за плащане и в следващите няколко дни ще има готовност поне частично то да се финансира.

„Поздравявам ви за неуморната и целенасочена работа, която позволи на България да преодолее политическата турбуленция и да направи още една крачка към подсилване на стабилността“, обърна се Валдис Домбровскис към председателя на Народното събрание. "На България ѝ остават няколко практически стъпки и ви пожелаваме успех като бъдещ член на еврозоната", добави той.

Източник: НС    
Преход към еврото Еврозона Рая Назарян Народно събрание
