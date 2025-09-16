България

Радев назначи временен директор на "Военна полиция"

Бригаден генерал Сотиров беше освободен заради навършване на пределна възраст

16 септември 2025, 19:54
Радев назначи временен директор на "Военна полиция"
Източник: Георги Димитров/NOVA

П резидентът Румен Радев издаде указ, с който Християн Христов е назначен за временно изпълняващ на вакантната длъжност директор на служба „Военна полиция“. Това е считано от 19 септември 2025 г. до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година. Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник".

На 10 септември Министерският съвет прие решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да назначи полковник Християн Христов. 

Шефът на „Военна полиция“ с охрана заради сигнал за заплаха за живота му

Отново на 10 септември правителството предложи бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността директор на служба „Военна полиция“ и от военна служба поради навършване на пределна възраст.

Служба „Военна полиция” е част от въоръжените сили на България и е на пряко подчинение на министъра на отбраната. Службата действа самостоятелно или съвместно с други служби за сигурност и за опазване на обществен ред, се посочва на сайта на Службата.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Радев военна полиция
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 14 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 14 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 13 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 14 часа

