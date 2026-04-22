Първата жена обвинител №1 в България: Коя е Ваня Стефанова

С приемането на предложението на Прокурорската колегия на ВСС, Ваня Стефанова записва името си в историята като първата жена, която застава начело на държавното обвинение в България, макар и в качеството на изпълняващ функциите (и.ф.) главен прокурор. Нейното назначение идва в критичен за съдебната власт момент, след като Борислав Сарафов официално оттегли съгласието си да заема поста.

Професионален път: От следовател до Върховната прокуратура

Кариерата на Ваня Стефанова е класически пример за последователно израстване в йерархията на съдебната власт. Тя започва своя професионален път в следствените служби, като по-късно преминава в прокуратурата.

През годините Стефанова заема ключови позиции в Районна прокуратура – Сливница и Софийска градска прокуратура (СГП). Именно в СГП тя се утвърждава като обвинител с фокус върху дела със засилен обществен интерес и сложна правна материя. Нейната работа там се характеризира с оперативна прецизност и дистанцираност от медийни изяви, което ѝ изгражда репутация на „тиха, но ефективна фигура“ в системата.

Периодът в ДАНС: Опит в националната сигурност

Един от най-значимите акценти в биографията на Стефанова е престоят ѝ в изпълнителната власт. В периода 2013–2015 г. тя заема поста на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Този опит е уникален за магистрат от нейния ранг. Работата ѝ в агенцията ѝ дава дълбок поглед върху оперативните механизми на държавата, борбата с организираната престъпност и заплахите за националната сигурност. Този „външен“ за прокуратурата опит днес се разглежда като основно предимство, тъй като тя познава процеса на разследване както от страната на оперативните служби, така и от страната на обвинението.

Завръщане в прокуратурата и изкачване до върха

След мандата си в ДАНС, Стефанова се завръща в прокуратурата, където поема ръководството на ключовия отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура. Под нейно ръководство отделът се занимава с най-тежките казуси, свързани с корупция по високите етажи на властта и международно правно сътрудничество.

На 22 януари 2025 г. тя е избрана за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Мотивът за нейния избор тогава е безупречният ѝ атестат и фактът, че е най-старшият прокурор във ВКС – критерий, който сега се оказа решаващ и за заемането на поста и.ф. главен прокурор.

Историческият контекст: Край на „мъжкия клуб“

Назначаването на Ваня Стефанова е прецедент в българската история. От създаването на институцията на главния прокурор до днес, постът винаги е бил заеман от мъже. Макар и със статут на „изпълняващ функциите“ за период от шест месеца, Стефанова получава пълния обем правомощия на обвинител №1.

Основни приоритети и очаквания:

Приемственост и стабилност: Очаква се тя да осигури спокоен преход в период на политическа несигурност.

Фокус върху сигурността: С биографията си в ДАНС, Стефанова вероятно ще засили взаимодействието между прокуратурата и службите за сигурност.

Дистанцираност: Като магистрат, който не е участвал в публичните конфликти, разтърсили прокуратурата през последните две години, тя се възприема като фигура, способна да върне доверието в институцията.