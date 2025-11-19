Пускат предсрочно от затвора бивш политик, осъден за жестоко убийство

България

19 ноември 2025, 13:38
Източник: istock

П ускат предсрочно от затвора бивш младежки лидер на СДС в Русе, който е признат за виновен за жестоко убийство и осъден на 25 г. затвор. Пред Софийския градски съд Юлиян Спасов успява да докаже, че се е поправил, а съдия Иво Хинов се смилява над него и го пуска на свобода, съобщи "24 Часа".

Името на Спасов се завърта в криминалните хроники през март 2013 г., когато е закопчан за предумишлено убийство. Според тогавашните първоначални информации починалият Иван Михайлов е негов дядо или роднина.

Във фаталния ден Юлиян отишъл в дома на 69-годишния пенсионер. След двучасов разговор избухнал скандал, страстите се разгорещили и гостът решил да използва електрошок. Съседи чували стенанията на възрастния мъж, който бил повален на земята от високоволтовеите импулси. После душманинът му взел нож и го забил във врата на съперника си 5 пъти. Бившият политик сложил газов пистолет в ръката на жертвата, за да инсценира самоотбрана, но опитът му се провалил. Предполага се, че основният мотив за убийството са неуредени финансови взаимоотношения и спор за наеми на магазини в Русе.

Извършителят бързо прави самопризнания, а делото минава по съкратената процедура. Темида го осъжда на 25 г. затвор. След като изтърпява 16 години и 8 месеца, подава молба за условно предсрочно освобождаване. Понеже е преместен в затворническото общежитие в Кремиковци, искането му се гледа от градския съд в столицата.

В съдебната зала Спасов проговаря.

"Осъзнах вината си за извършеното веднага и завинаги, защото ще нося тази вина постоянно със себе си. Признах вината си след това пред съда, не декларативно, което наложи голямата присъда от 25 години, признах доказателствата и обстоятелствата по делото. Знам, че направеното от мен е непростимо и безусловно неприемливо от обществото ни при всички случаи, то е осъдимо, поради което нося последствията от действията със съзнанието ми, че са заслужени", споделя осъденият бивш политик.

Той отбелязва, че през последните повече от 12 г., изкарани зад решетките, и още 4, които съкращава с работа, наистина се е променил към по-добро.

Източник: "24 Часа"    
Убийство Предсрочно освобождаване Юлиян Спасов СДС Затвор Присъда Софийски градски съд Финансови спорове Поправяне Русе
