Протест затвори "Ботевградско шосе" в София

Ж ители на село Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”.

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района.

Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца.

Сборният пункт на протестиращите беше в село Локорско, след което тръгна автошествие към бул. „Ботевградско шосе“, където протестиращите блокираха движението.