България

Протест затвори "Ботевградско шосе" в София

Протестът е срещу кариера за добив и преработка на строителни материали

2 септември 2025, 20:11
Протест затвори "Ботевградско шосе" в София
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

Ж ители на село Локорско и район "Кремиковци" блокираха движението на бул "Ботевградско шосе" в София в знак на протест срещу намерение за изграждане на кариера за добив и преработка на строителни материали на територията на район “Кремиковци”. 

Протестът е срещу открития добив, замърсяване на околната среда и унищожаване на природните дадености в района.

Протест затвори Ботевградско шосе
25 снимки
Протест Не на кариерата локорско кремиковци
Протест Не на кариерата локорско кремиковци
Протест Не на кариерата локорско кремиковци
Протест Не на кариерата локорско кремиковци

Жителите заявяват, че държат на здравето и спокойния живот на хората и техните деца. 

Сборният пункт на протестиращите беше в село Локорско, след което тръгна автошествие към бул. „Ботевградско шосе“, където протестиращите блокираха движението.  

Източник: БТА, Николета Василева    
протест Кремиковци Локорско
