Професор от УМБАЛ "Александровска" обяви безсрочна гладна стачка

С ериозен скандал и остро синдикално напрежение разтърсват една от най-големите болници в страната.

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова, която е председател на синдикалната секция на Национален синдикат „Защита“ в УМБАЛ „Александровска“ и уважаван преподавател в Медицинския университет – София, обявява безсрочна гладна стачка, считано от утре, 29 юни 2026 г. Официалното съобщение за крайната протестна мярка бе разпространено от ръководството на синдикалната организация.

До радикалния акт се стига след подадено от синдиката официално заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). С него организацията е изискала пълна прозрачност относно размерите на възнагражденията на висшето ръководство на лечебното заведение, конкретните критерии, по които те се определят, както и детайлни данни за текущото финансово състояние на болницата.

Вместо да получат исканите отговори обаче, от синдикат „Защита“ сигнализират, че ръководството на болницата е започнало дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова. От организацията са категорични, че това е директен акт на репресия и саморазправа, свързан изцяло с нейната активна синдикална дейност и неудобните въпроси, които тя поставя за финансовото управление и прозрачността в държавната болница.

В опит да предотврати ескалацията, синдикатът вече официално е уведомил министъра на здравеопазването за подготвяната гладна стачка и настоява за незабавна и категорична институционална намеса. От организацията отправят предупреждение, че ако компетентните държавни институции запазят мълчание и не реагират навреме, ще бъдат обсъдени и предприети последващи мащабни протестни действия в цялата система на здравеопазването. От „Защита“ подчертават, че този извънреден протест излиза извън рамките на личен казус и е насочен както в подкрепа на проф. Шиварова, така и в защита на основните трудови права и правото на информираност на всички работещи в българското здравеопазване.