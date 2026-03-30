Преля река Черни Лом в село Априлово, наводнени са частни имоти, църквата и джамията

В следствие на падналите проливни дъждове през последното денонощие река Черни Лом е излязла от коритото си и е наводнила част от село Априлово. Залети са земеделски ниви, дворове, църквата и джамията в селото, информират от Община Попово.

Кметът на населеното място Миран Стоянов дежури на място в района на моста в центъра на селото от снощи, като на терен по обезопасяването на засегнатите участъци и овладяване на бедственото положение работят екипи на полицията, пожарната, Гражданска защита и Община Попово. Населението е предупредено своевременно за създалата се ситуация и има готовност при необходимост за евакуация.

На пряко засегнатите и пострадали от наводнението жители на Априлово са доставени продукти от първа необходимост, като най-засегната от него е махалата по пътя към местността Керчан баи“.

Като причина за бедствието се посочва скъсана дига, която е предизвикала натрупването на огромно количество вода, което в комбинация с продължителните интензивни валежи – повече от 60 л/кв. м, съответно е довело до преливането на реката на територията на населеното място, посочват от Общината. Доставени на място са над 60 чувала с пясък с цел предотвратяване заливането на джамията в село Априлово.

Положението в останалите райони в община Попово, където също съществува потенциална опасност от наводнение, е стабилно – с. Кардам, с. Светлен и в района на с. Зараево, допълват от администрацията.

Патрули от Районно управление – Попово регулират движението и предупреждават водачите за засегнатите от водното бедствие пътни участъци, като ги инструктират да шофират с повишено внимание, преминавайки през тях.

Междувременно е започнало източване на язовира в село Еленово, като Община Попово вече е предупредила „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Долен Дунав“, да вземат съответните мерки и за попадащия под тяхната юрисдикция и стопанисван от тях язовир в село Ломци.

По указания на служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) са на място в село Априлово, община Попово, след като река Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове, информираха по-рано от социалното министерство.