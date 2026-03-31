Председателят на НС Рая Назарян на визита в Киев

31 март 2026, 07:55
Случаят "Хасърджиев": В България за първи път се води дело за употреба на "наркотик на изнасилвача"
Парламентът се събира на извънредно заседание в сряда

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Момиче на 4 години почина в болница в Добрич

Злато за Ева Брезалиева и медали за Стилияна Николова на Световната купа в София

Болницата Бяла Слатина спря приема на пациенти с морбили, пращат заразените в Плевен

Вътрешният министър: Емилия Русинова е пътувала в чужбина с Петьо Петров - Еврото

Ученик с 28 импланта в гръбначния стълб се озова в ареста след фалшиво положителен тест за наркотици

П редседателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Във форума, организиран от Върховната рада на Украйна, ще се включат председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). 

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна. 

Предвижда се участниците да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. Очаква се те да потвърдят и непоколебимата си ангажираност с целите и принципите на Устава на ООН и пълното зачитане на суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна. 

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“. 

В програмата на посещението на председателя на Народното събрание Рая Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.

Вчера делегация, водена от служебния премиер Андрей Гюров, също пристигна в Киев, Украйна. Там Гюров се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, с който подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна.

Източник: Петра Куртева, БТА    
"Оръжия срещу канабис": Европол разби престъпна мрежа, арести в България, Гърция и Испания

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Нетаняху: Изпълнихме повече от половината от военните си цели в Иран

Плащат задължително два пъти добавки за празниците

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
ФБР свърза нападателя срещу синагогата в Детройт с "Хизбула"

Зеленски след обиколката в Близкия изток: Сключихме редица споразумения

Грешката, която всички правим: Защо никога не трябва да изхвърляте стъблата на билките?

Ирански генерал приветства "новия регионален ред"

Задържаха над килограм фентанил в „Мерцедес“ на АМ „Тракия“

Руски петролен танкер достигна Куба

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом

Белият дом: Иран говори друго в преговорите

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Шмигал: България подготвя енергийна помощ за Украйна

Нейнски: България също беше изнудвана от Русия, така че разбира Украйна

Сирийски бази бяха атакувани с дронове

Загинал и 8 ранени след стрелба в училище в Аржентина

Иран възстанови електроснабдяването в Техеран

Украйна се извини на Финландия за атака с дронове

НАТО прехвана иранска ракета над Турция

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Каква е Лора Христова извън биатлона? Ще разберем в специален разговор на живо в Discord

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 март, вторник

Edna.bg

Настъпи часът на истината: 4 решителни битки в Европа за последните квоти за Мондиал 2026

Gong.bg

ЦСКА прати скаути в Южна Америка

Gong.bg

Министърът на икономиката: Няма криза заради войната в Близкия изток, по-скоро говорим за сътресение и шок

Nova.bg

„Чакаха цяла вечер детето ми да си замине“: Говори бащата на момиченцето, починало в болница в Добрич

Nova.bg