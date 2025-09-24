ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

В несохме законопроект, с който 3 млрд. лв. да бъдат събрани от транзита на руски газ, каза председателят на ПП Асен Василев. Той добави, че парите могат да се вземат от „Газпром“, а не от българския бизнес и от гражданите.

„Страната ни е единствената точка, през която се транзитира руски газ към Европа. Това означава, че няма да се вдигат данъците на българските граждани и фирми, защото бюджетът вече е на червено. Имаме възможност тези пари да ги вземем от „Газпром“, а не от българските граждани“, поясни той, цитиран от NOVA.

Според Василев приходите от таксата могат да бъдат използвани за по-високи заплати в сектори като здравеопазването например. „Тази година увеличението на заплатите и пенсиите в рамките на 3% е устойчиво. Проблемът е, че в някои сектори заплатите се увеличиха, а в други останаха замразени“, добави бившият финансов министър.

По думите му в късните часове на нощта е станало ясно, че от АЛДЕ са поискали спиране на европейските фондове за България.

„Шест милиарда евро няма да стигнат до българските граждани и фирми. Когато системата не работи, Европа започва да действа“, коментира Василев.