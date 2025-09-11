България

Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

На място са четири екипа огнеборци

11 септември 2025, 12:53
Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)
Източник: БТА

П ожар гори под Аспаруховия мост във Варна, зад база на "Триумф такси", съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.

Източник: БТА

По данни на пожарната огънят е възникнал от отпадъци.

Източник: БТА

На място са четири екипа огнеборци.

Източник: БТА
Източник: БТА
Източник: Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков    
пожар варна аспарухов мост
Последвайте ни
Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Жестоко убийство на жена в Дупнишко, издирват извършителя

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Постижима цел ли е изграждането на ядрен реактор на Луната

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Калций – защо кучетата имат нужда от него

Калций – защо кучетата имат нужда от него

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 14 минути

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

<p>Желязков за руските дронове над Полша: Позицията на България е ясна</p>

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

България Преди 18 минути

Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС, отбеляза премиерът

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 1 час

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

<p>Никога няма да забравим русата ера на Кейт, дори да беше само за дни</p>

Никога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни

Любопитно Преди 1 час

Кратък, но незабравим момент: светлите нюанси на косата на принцесата, които всички обсъдихме

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 1 час

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

Любопитно Преди 1 час

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България Преди 2 часа

Президентът отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

България Преди 2 часа

Всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация, заяви външният министър

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

Свят Преди 2 часа

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

На второ четене: НС прие промени в Закона за морските пространства

България Преди 2 часа

Какво предвиждат те:

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата

Любопитно Преди 2 часа

49-годишната Ема се е тревожила, че 70-годишният Брус е престанал да я обича или че се е превърнал в съвсем друг човек

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

„Веднага разбрах, че Чарли няма да оцелее“ - очевидец разказва за убийството на Кърк

Свят Преди 2 часа

Свидетел на стрелбата разказа как ужаса от сцената е променил дори начина, по който чете приказки на дъщеря си

<p>Съюзник на Путин заплаши: &bdquo;Просто ще ударим с ядрените си оръжия&ldquo;</p>

Съюзник на Путин за евентуални санкции: „Просто ще ударим с ядрените си оръжия“

Свят Преди 3 часа

Владимир Соловьов, водещ на руската държавна телевизия и близък съюзник на Путин вярва, че Европа „се готви за война“ срещу Русия и че Москва трябва „да се бори сурово и ужасно“

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

Член на МВР синдиката: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически

България Преди 3 часа

"Това става тенденция", заяви Вергил Христов

Масов бой в Димитровград, седем души са задържани

Масов бой в Димитровград, седем души са задържани

България Преди 3 часа

Шестима от арестуваните са познати на полицията

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

ПП-ДБ отказаха на Костадинов: Няма как да се качим на руското влакче

България Преди 3 часа

Това каза в НС депутатът Ивайло Мирчев минути, след като лидерът на "Възраждане" предложи взаимна размяна на подписи за вотове на недоверие

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Кралица на красотата загина в тежка катастрофа

Edna.bg

Инженерът на Никола Цолов: Имаме облог, трябва да ми сложи името на улица

Gong.bg

Емоцията да преживееш Формула 1 на пистата "Монца"

Gong.bg

Желязков: Ненужна провокация са дроновете, навлезли в полското въздушно пространство

Nova.bg

Убийството на Чарли Кърк и епидемията от политическо насилие в САЩ: Реакциите след разстрела

Nova.bg