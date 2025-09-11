Пожар гори под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

П ожар гори под Аспаруховия мост във Варна, зад база на "Триумф такси", съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.
По данни на пожарната огънят е възникнал от отпадъци.
На място са четири екипа огнеборци.
П ожар гори под Аспаруховия мост във Варна, зад база на "Триумф такси", съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.
По данни на пожарната огънят е възникнал от отпадъци.
На място са четири екипа огнеборци.
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.