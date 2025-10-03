България

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

3 октомври 2025, 06:21
Източник: Thinkstock/Guliver

З а последния работен ден от седмицата в цялата страна са обявени предупреждения от първа и втора степен – жълт и оранжев код за опасно време. Предупрежденията са за значителни валежи и силен вятър, показва справка в сайта на НИМХ.

Оранжев код за обилни валежи е обявен за по-голямата част от България – 20 области и важи за: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе Разград, Търговище, Шумен, Варна, Бургас, Габрово, Сливен, Ямбол, Пловдив, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Жълт код за обилни валежи е обявен за 6 области в страната: София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик.

Жълт код за бурен вятър е обявен за 2 области – Добрич и Силистра.

От НИМХ съветват как да действаме при екстремни климатични явления.

При оранжев код за дъжд: Бъдете готови да се предпазите, вие и вашата собственост. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа. Възможни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Възможно е да се наложи частична евакуация. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

При жълт код за вятър: Бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

  • Прогнозата за петък

През следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи – облачно, с повсеместни и на много места значителни валежи от дъжд, в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг, а в Предбалкана и високите полета на Западна България временно около и след полунощ – от мокър сняг.

В края на петъчния ден валежите в югозападните райони ще започнат да спират. Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Температурите ще са с малък денонощен ход: минималните в повечето места – между 4 и 9 градуса, по високите полета на Западна България и Предбалкана – с 2-3 градуса по-ниски, за София – около 2 градуса, максималните – между 6 и 11 градуса, по черноморското крайбрежие – малко по-високи, за София – около 5 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от средното за месеца.

В планините

ще е облачно с валежи от сняг. Снежната покривка ще продължи да се увеличава. По високите планински проходи ще има навявания. Ще духа силен и бурен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 1 градус, на 2000 метра – около -2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17 и 19 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 26 мин. и залязва в 19 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 38 мин. Луната в София залязва в 2 ч. и 38 мин. и изгрява в 17 ч. и 24 мин. Фаза на Луната: три дни след първа четвърт.

  • В събота

в централните и източните райони от страната ще се задържи облачно с валежи, но вече на по-малко места, по-слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще са от 1 до 6 градуса, по-високи по морския бряг, а максималните ще са предимно между 13 и 18 градуса.

  • В неделя

над цялата страна облачността ще намалее до предимно слънчево. Ще е почти тихо или със слаб южен вятър и сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена, а в котловините ще има условия за слана. Дневните температури ще се повишат слабо.

Източник: НИМХ    
