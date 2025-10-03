3 октомври: Абдикацията, която променя историята на България завинаги

Н а 3 октомври 1918 г. България преживява един от най-драматичните моменти в новата си история. След катастрофалния край на участието на страната в Първата световна война цар Фердинанд I обявява своята абдикация в полза на сина си Борис III и напуска България завинаги.

България на ръба на краха

Влизането на България във войната през 1915 г. отначало изглежда като шанс за национално обединение. Победите при Дойран и други фронтове вдъхват надежда, че страната ще осъществи мечтата си да обедини всички българи в едно отечество. Но изтощението, липсата на ресурси и тежките загуби постепенно подкопават обществото и армията.

През септември 1918 г. пробивът при Добро поле се оказва решаващ. Българската армия, изправена срещу превъзхождащи сили, не успява да удържи натиска. Започват масови бунтове, войниците тръгват към София, а правителството губи контрол. Страната е изправена пред пълен военен и политически срив.

Абдикацията

В тази критична обстановка цар Фердинанд I, който управлява България от 1887 г., взема решение да се оттегли. На 3 октомври 1918 г. той официално абдикира в полза на своя син Борис III, едва на 24 години по това време.

В обръщението си Фердинанд изтъква, че го прави „в интерес на България“ и за да запази монархията в условия на национална катастрофа. Малко след това той напуска страната – завинаги. Първо заминава за Виена, а по-късно се установява в Кобург, Германия, където живее до смъртта си през 1948 г.

С абдикацията започва нов етап за българската държава. Младият цар Борис III заема престола в изключително тежък момент – страната е разорена, десетки хиляди семейства са в траур, а националната кауза изглежда окончателно погребана.

Предстои подписването на Ньойския договор (1919 г.), който отнема територии, ограничава армията и налага репарации. Тежестта на този договор пада върху младия монарх, който трябва да балансира между националните амбиции и реалността на следвоенна Европа.

Последният път на Фердинанд

Фердинанд никога повече не се връща в България. Въпреки че запазва интерес към страната и до края на живота си следи нейното развитие, той остава в историята като владетел, довел България до две национални катастрофи – след Балканските войни и Първата световна война.

За едни остава „царят ботаник“ и покровител на културата и науката, а за други – амбициозен монарх, чиято политика струва скъпо на българския народ.

3 октомври 1918 г. бележи края на една епоха. С абдикацията на Фердинанд приключва управлението на човек, който 31 години е бил начело на държавата и е оставил противоречиво наследство. В същото време започва възходът на Борис III, който в следващите десетилетия ще се превърне в една от най-уважаваните личности в българската история.

Обединението на Германия

На този ден през 1990 г. Берлин и цяла Германия се събуждат различни – след повече от четири десетилетия разделение страната официално се обединява. Това е кулминацията на исторически процес, започнал с падането на Берлинската стена и ускорен от политическата воля на германския канцлер Хелмут Кол и съветския лидер Михаил Горбачов.

След края на Втората световна война Германия е разделена на две държави – Федерална република Германия (ФРГ) на запад и Германска демократична република (ГДР) на изток. Берлинската стена, издигната през 1961 г., се превръща в символ на Студената война и разделението между Изтока и Запада.

Всичко се променя през ноември 1989 г., когато стената пада под натиска на масови протести и политическите реформи в Съветския съюз. Този момент отваря вратата към обединението, но пътят остава сложен и изпълнен с международни преговори.

Ролята на Хелмут Кол и Михаил Горбачов

Канцлерът Хелмут Кол изиграва ключова роля в процеса, настоявайки за бързо обединение и убеждавайки световните лидери, че една демократична и обединена Германия ще бъде стабилен партньор в Европа.

Михаил Горбачов, от своя страна, взема съдбовното решение да приеме членството на обединена Германия в НАТО – ход, който окончателно разбива геополитическите схеми на Студената война.

На 3 октомври 1990 г. в полунощ знамената на ФРГ са издигнати и над източните провинции. Хиляди хора празнуват на улиците на Берлин, а светът става свидетел на раждането на нова, обединена Германия. Датата е обявена за официален национален празник – „Денят на германското единство“ (Tag der Deutschen Einheit).

Още събития на 3 октомври:

42 пр.н.е. – Битка при Филипи: Триумвирите Марк Антоний и Октавиан Август водят решителна битка с войската на убийците на Цезар – Марк Юний Брут и Касий.

1929 г. – Кралството на сърби, хървати и словенци е преименувано на Кралство Югославия.

1952 г. – Обединеното кралство провежда Операция Ураган, при която успешно изпробва първата си атомна бомба.

