България

Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди

15 септември 2025, 13:06
Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

П резидентът, министри и държавници поздравиха ученици, учители и родители за началото на новата учебна година. Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си. До събота в тях бяха записани над 55 хиляди първокласници, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди. 

От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом, каза президентът Румен Радев при откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София. Президентът изрази своята признателност към учителите – за тяхната всеотдайност в тази високо благородна мисия, за любовта и грижите към прекрасното младо поколение на България. Благодарности и към родителите, защото без вашата градивна роля и подкрепа усилията в образователния процес биха били напразни, добави държавният глава. 

Образованието е единствената гаранция за по-добър и достоен живот в социума. Това написа председателят на парламента Наталия Киселова в поздрава си във фейсбук за началото на учебната година. Киселова пожела учениците да четат книги, да не развиват зависимост от екрана и изкуствения интелект, да имат време за движение и спорт, да са здрави. Бягството от час не е масов спорт за здраве, допълни председателят на парламента.

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото, каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата учебна година в 83-то Основно училище „Елин Пелин“ в София. Желязков добави, че, за да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат знания, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно със семейството, трябва да има учители.

"Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, познание, добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи и граждани", каза премиерът.

Първото училище винаги има запазено място в сърцето – едно място, което нищо в живота не може да изтрие. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в поздравлението си към учениците, учителите и гостите по време на откриването на учебната година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд.

С голяма увереност, любов и почит днес ние ви даваме децата си, сигурна съм, че вие ще направите всичко, за да отворите и разкажете голямата книга на познанието страница след страница, обърна се Йотова към учителите. Днес имате много по-важна мисия – да възпитате децата ни, да ги направите добри хора, да бъдат на страната на доброто, да ги научите на солидарност, да бъдат деца, които утре ще си подадат ръка, независимо къде ще отидат, да разбират другите и в радостите и болките, добави Илияна Йотова.

Старт на новата 2025/2026 учебна година
12 снимки
Новата 2025 2026 учебна година започва днес в над 2300
Новата 2025 2026 учебна година започва днес в над 2300
Новата 2025 2026 учебна година започва днес в над 2300
Новата 2025 2026 учебна година започва днес в над 2300

Пожелавам ви повече да наблягате на учебниците, повече игра, по-малко телефони и да си останете все така усмихнати и добри човечета, каквито ви виждаме днес. С тези думи се обърна кметът на София Васил Терзиев към първокласниците при откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище „Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне". Кметът благодари на всички учители и директори на училища за това, което правят за децата и им пожела една изключително успешна година, изпълнена с много усмивки и позитивна енергия, с много възможности да дадат на децата най-доброто, на което са способни. 

Васил Терзиев съобщи, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени. Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения, посочи той.

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров откри новата учебна година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Ихтиман. „Скъпи деца, бъдете горди, че прекрачвате прага на вашия нов дом“, каза вицепремиерът. Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа, затова винаги съм апелирал към родителите и към обществото за подкрепата за българските учители.

Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите и ние самите да подкрепим учителите, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов". Към учителите съм апелирал да си взаимодействат максимално с родителите, защото заедно имаме една обща и най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора, отбеляза министърът. 

По думите му предизвикателствата са традиционните, няма нещо необичайно през тази учебна година, остават основни предизвикателства, свързани с мотивацията за учене, с функционалната грамотност и с много промени, които се правят, каза министър Вълчев. 

Повече снимки на първия учебен ден вижте в Нашата галерия!

Източник: Йоана Димитрова, БТА    
Начало на учебна година Образование Учители Ученици Първокласници Държавници Румен Радев Родители Училища
Последвайте ни

По темата

Почина отец Иван от Нови хан

Почина отец Иван от Нови хан

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Дмитрий Медведев заплаши: „Това е война на НАТО с Русия“

Въвеждат режим на водата в Ловеч

Въвеждат режим на водата в Ловеч

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

Червеният килим на „Еми“ 2025: класа, мода и холивудски чар

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

XPeng показва как AI ще промени автомобилния свят

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Сделка между Макрон и социалистите е взаимно &quot;целуване на смъртта&quot;</p>

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Свят Преди 5 минути

Лидерът на крайната десница говори, докато новият премиер Себастиен Лекорню започва критични разговори за бюджета за 2026 г.

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

Кола блъсна и уби възрастен мъж на пешеходна пътека във Враца

България Преди 39 минути

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

<p>&quot;Мразят се толкова, че не могат да дишат&quot;:&nbsp;Тръмп&nbsp;нарече Русия &quot;агресор&quot; във войната срещу Украйна</p>

Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

Свят Преди 1 час

След месеци на отказ, президентът на САЩ стигна до това определение

<p>&quot;Президентът на войната&quot; няма&nbsp;да прекрати конфликта си със Запада</p>

Защо Путин няма да прекрати войната си срещу Запада

Свят Преди 1 час

Руският президент е обвързал политическото си оцеляване с непрекъсната конфронтация със Съединените щати и техните съюзници

Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

Северна Корея забрани думи като „хамбургер“ и "сладолед"

Свят Преди 1 час

Пхенян инструктира своите екскурзоводи да използват термина „двоен хляб с мляно месо“

Принц Хари

Принц Хари: Не съм развявал мръсното си бельо публично – съвестта ми е чиста

Любопитно Преди 2 часа

Принцът заяви, че неговите мемоари Spare и документалната поредица на Netflix „не са за отмъщение“

Заради дрона: Руското посолство в Букурещ обвини Украйна в провокация

Заради дрона: Руското посолство в Букурещ обвини Украйна в провокация

Свят Преди 2 часа

Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност, посочват от румънското външно министерство

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

Вече е ясно кога ще се проведат дебатите по петия вот на недоверие

България Преди 2 часа

Според председателя на НС Наталия Киселова част от мотивите се повтарят с предишни

<p>Крайнодесните в Европа започват съдебна битка срещу ЕС</p>

Крайнодесните започнаха съдебна битка срещу ЕС, спечелиха първа победа

Свят Преди 2 часа

Патриотите обвиняват ЕС в саботаж на достъпа им до публични средства

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

България Преди 2 часа

Той е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

На място има няколко екипа на полицията

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Свят Преди 2 часа

Мъжът беше взел назаем играчката от детето на съквартиранта си, защото „го мързеше“ да ходи

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

"Старлинк" на Илон Мъск прекъсна връзката на целия фронт в Украйна

Свят Преди 2 часа

След кратко смущение в понеделник сутрин услугите на интернет доставчика отново са достъпни за повечето потребители по света

Мечка е забелязана и в Ловеч

Мечка е забелязана и в Ловеч

България Преди 3 часа

С помощта на полицейски патрул тя е изведена извън пределите на града

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Свят Преди 3 часа

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“

<p>От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите</p>

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

България Преди 3 часа

Българинът с най-висок доход за година е спечелил над 70 млн. лв. от борсата

Всичко от днес

От мрежата

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Чувствате се подути? Ето 6 начина да се справите с проблема

Edna.bg

Блясък, емоции и изненади: Как преминаха наградите "Еми"

Edna.bg

Расмус Хойлунд: Много съм щастлив в Наполи

Gong.bg

Президентът на Олимпик Марсилия: Никога през живота ми не бях виждал играч да излиза от съблекалнята с обезобразено лице

Gong.bg

"Политико": Тръмп за първи път нарече Русия агресор във войната срещу Украйна

Nova.bg

Кола се заби в дърво и се разцепи на две в София, има загинал (СНИМКИ)

Nova.bg