Политици поздравиха ученици, учители и родители за новата учебна година (ОБЗОР)

П резидентът, министри и държавници поздравиха ученици, учители и родители за началото на новата учебна година. Над 2300 училища в страната отварят врати, за да посрещнат учениците си. До събота в тях бяха записани над 55 хиляди първокласници, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Общият брой на учениците от първи до дванадесети клас, които ще прекрачат училищния праг, е над 716 хиляди.

От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом, каза президентът Румен Радев при откриването на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище „Стоян Заимов“ в София. Президентът изрази своята признателност към учителите – за тяхната всеотдайност в тази високо благородна мисия, за любовта и грижите към прекрасното младо поколение на България. Благодарности и към родителите, защото без вашата градивна роля и подкрепа усилията в образователния процес биха били напразни, добави държавният глава.

Образованието е единствената гаранция за по-добър и достоен живот в социума. Това написа председателят на парламента Наталия Киселова в поздрава си във фейсбук за началото на учебната година. Киселова пожела учениците да четат книги, да не развиват зависимост от екрана и изкуствения интелект, да имат време за движение и спорт, да са здрави. Бягството от час не е масов спорт за здраве, допълни председателят на парламента.

Над 716 000 ученици прекрачват училищния праг

Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото, каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата учебна година в 83-то Основно училище „Елин Пелин“ в София. Желязков добави, че, за да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат знания, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно със семейството, трябва да има учители.

"Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, познание, добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи и граждани", каза премиерът.

Първото училище винаги има запазено място в сърцето – едно място, което нищо в живота не може да изтрие. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в поздравлението си към учениците, учителите и гостите по време на откриването на учебната година в Средно училище „Д-р Петър Берон“ в Костинброд.

С голяма увереност, любов и почит днес ние ви даваме децата си, сигурна съм, че вие ще направите всичко, за да отворите и разкажете голямата книга на познанието страница след страница, обърна се Йотова към учителите. Днес имате много по-важна мисия – да възпитате децата ни, да ги направите добри хора, да бъдат на страната на доброто, да ги научите на солидарност, да бъдат деца, които утре ще си подадат ръка, независимо къде ще отидат, да разбират другите и в радостите и болките, добави Илияна Йотова.

Пожелавам ви повече да наблягате на учебниците, повече игра, по-малко телефони и да си останете все така усмихнати и добри човечета, каквито ви виждаме днес. С тези думи се обърна кметът на София Васил Терзиев към първокласниците при откриването на новата учебна година в 95-о Средно училище „Проф. Иван Шишманов" в район "Подуяне". Кметът благодари на всички учители и директори на училища за това, което правят за децата и им пожела една изключително успешна година, изпълнена с много усмивки и позитивна енергия, с много възможности да дадат на децата най-доброто, на което са способни.

Васил Терзиев съобщи, че над 10 училища в София ще посрещнат учебната година обновени. Целта ни е всяко едно училище с годините да бъде променено както вътре класните стаи, така и училищните дворове и спортните съоръжения, посочи той.

Заместник министър-председателят Атанас Зафиров откри новата учебна година в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Ихтиман. „Скъпи деца, бъдете горди, че прекрачвате прага на вашия нов дом“, каза вицепремиерът. Работата на учителите е трудна, тя е ежедневна, многочасова и те имат нужда от подкрепа, затова винаги съм апелирал към родителите и към обществото за подкрепата за българските учители.

Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите и ние самите да подкрепим учителите, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред журналисти, след като участва в откриването на новата учебна година в столичното 119-о Средно училище "Акад. Михаил Арнаудов". Към учителите съм апелирал да си взаимодействат максимално с родителите, защото заедно имаме една обща и най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора, отбеляза министърът.

По думите му предизвикателствата са традиционните, няма нещо необичайно през тази учебна година, остават основни предизвикателства, свързани с мотивацията за учене, с функционалната грамотност и с много промени, които се правят, каза министър Вълчев.

