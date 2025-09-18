България

Полицай, брат на кмета на Бистрица, почина пред НС

Мъжът е получил сърдечен арест

Обновена преди 5 часа / 18 септември 2025, 09:26
Полицай, брат на кмета на Бистрица, почина пред НС
Източник: NOVA

П олицай почина в София, след като е отишъл на дежурство при сградата на Народното събрание, съобщиха от МВР.

Това се е случило рано сутринта. На полицейския служител му е прилошало, извикан е медицински екип, след това е бил откаран към болница "Пирогов", където е починал.

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Сигналът за спешна помощ е постъпил в 7:15 ч., като линейката е пристигнала на място в 7:20 ч., съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в София.

Мъжът е получил сърдечен арест. Медиците на място са извършили реанимационни дейности и са го транспортирали към лечебното заведение.

Скандал пред парламента: Пеевски и Асен Василев си размениха остри реплики (ВИДЕО)

"С тъга и болка искам да съобщя, че тази сутрин почина моя брат - старши полицай Ивайло Попов, докато е бил на работа. Причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност", съобщи във Фейсбук кметът на село Бистрица Самуил Попов.

"Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Въпреки, че е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало", обясни Самуил Попов.

От Министерството на здравеопазването изказваха съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

От ведомството съобщиха, че още в ранните часове министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов е проведел разговори и се е запознал с всички подробности по случая.

По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ – София, линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала, съобщиха от здравното министерство.

"Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо. Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", категоричен е министър Кирилов.

Трагичният инцидент стана повод за политически спорове в пленарна зала и прекъсване на заседанието

Депутатите запазиха минута мълчание в памет на полицая.

В декларация от парламентарната трибуна Калин Стоянов от "ДПС-Ново начало" обвини ПП-ДБ като организатори на протеста пред Народното събрание тази сутрин за смъртта на полицая: "Днес е трагичен ден за българската полиция. Ден, в който МВР загуби достоен служител. ПП и ДБ постигнаха една от целите си, а именно заради тях да умират хората, които те най-много мразят - служителите на силовото ведомство".

Васил Пандов от "Продължаваме промяната" отхвърли обвиненията и отправи свои: "Линейката закъсня 15 минути. Линейката не беше блокирана по никой начин. Тя стигна на един метър от служителя и този нещастен случай е всъщност на тежестта и на съвестта на това управляващо мнозинство".

Размяната на реплики ескалира в още обвинения. Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") се обърна към Надежда Йорданова от ПП-ДБ: "Тези крадци всички са за затвора. Няма да допуснем да сривате държавността, да съборите държавата. Вие сте най-обикновени престъпници и мястото ви е в затвора".

Надежда Йорданова, цитирана от БНР отговори: "В България все още слава Богу, съществува презумпция за невиновност. Никой не може да посочва кой е престъпник и кой - не. Българските граждани имат право на протест".

Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало" увери опонентите си: "Носете си тениските, това ви е максимума, но вие вече наистина сте приключили, както се опитахте да приключите държавата. Държавата ще я има с главно "Д" и лидерът на ДПС стои зад това. Запомнете го добре!"

Божидар Божанов от ПП-ДБ изказа съболезнования за смъртта на полицая и призова трагичният инцидент да не се политизира: "Искам и аз да изкажа съболезнования от името на нашата парламентарна група към починалия полицай и към неговите близки и е абсолютно недостойно, долно и гнусно от тази трибуна да се хвърлят политически обвинения, за които да се използва смъртта на един достоен служител".

За да потуши напрежението, председателят на Народното събрание Наталия Киселова прекъсна заседанието и даде половинчасова почивка. 

Източник: Константин Костов/БТА; nova.bg; БНР    
