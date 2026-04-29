Полицаи в Свищов задържаха мъж с 1,5 кг канабис

П олицаи от Районното управление в Свищов задържаха 26-годишен мъж от града с килограм и половина наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Велико Търново.

Над 5 кг наркотици бяха иззети от жилище в София

Във вторник в хода на специализирана полицейска операция в землището на свищовското село Българско Сливово е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишен мъж от Свищов, известен на полицията.

Иззеха огромно количество наркотици в София

В хода на проверката на задната седалка на автомобила са установени и иззети 15 плика, съдържащи листна маса, с тегло около 1500 грама. При полеви наркотест веществото е реагирало на канабис, уточняват от полицията.

Водачът и спътницата му са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Хванаха бивш полицай, разпространявал дрога

По случая е започнато досъдебно производство.

Преди дни над 2,6 кг амфетамин беше иззет при акции на пловдивската полиция.