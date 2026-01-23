България

Почина писателят Калин Терзийски

23 януари 2026, 12:14
Почина писателят Калин Терзийски
Източник: БТА

П исателят Калин Терзийски е починал на 22 януари в 20:00 ч. Това съобщи брат му Светослав Терзийски в публикация на официалната си фейсбук страница.

В краткия си пост Светослав Терзийски информира за смъртта на брат си и изразява лична скръб. "Вчера, на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски", пише той.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа още Светослав Терзийски.

 Към момента не са съобщени допълнителни подробности.

Калин Терзийски Смърт Писател Светослав Терзийски Починал 22 януари Фейсбук Съобщение за смърт Брат на писателя Тъжна вест
Последвайте ни
След 9 години на

След 9 години на "Дондуков" 2: КС слага край на ерата "Радев" днес

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

От юмрука до оставката: Как Румен Радев преначерта политическата карта на България

"Вързаха ме с белезници и ме ритаха в главата": Мъж е със счупен нос и сътресение след побой в дискотека

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Първата жена президент на България: Коя е Илияна Йотова - от телевизионния екран до „Дондуков“ 2

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

Учат ни как да управляваме парите и пенсионните си планове

pariteni.bg
5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 14 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 13 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 15 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

Новите заплати в МВР: До 4700 евро за ръководството

България Преди 8 минути

МВР влиза в новата година с индексирани възнаграждения и традиционни коледни бонуси

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ

Любопитно Преди 21 минути

Трудна актьорска задача изважда двама кандидати от „Вече играеш… Стоичков“

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Расте броят на жертвите от влаковата катастрофа в Южна Испания

Свят Преди 36 минути

Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че му е "трудно да повярва", че инцидентът е причинен от влака на частната компания "Ирио"

<p>Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър</p>

Иван Демерджиев: Бих приел да бъда служебен министър

България Преди 51 минути

Ще продължа да бъда до Румен Радев, добави бившият вътрешен министър

Двама пострадали при челен удар край Владая

Двама пострадали при челен удар край Владая

България Преди 1 час

Катастрофата е предизвикала затваряне на пътя и отбиване на движението

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Странен метал в древно съкровище изуми археолозите

Любопитно Преди 1 час

<p>Нейнски: ЕП няма позиция за &quot;Съвета за мир&quot;</p>

Надежда Нейнски: ЕП няма позиция за "Съвета за мир" вероятно заради неясния правен статут на инициативата

България Преди 1 час

Дипломатът запита какви са ползите и последствията за нашата страна с включването ни в организацията

<p>Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за &quot;мъртвите души&ldquo;</p>

Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ в измама след провал на промените в ИК за "мъртвите души“

България Преди 1 час

С процедурни хватки беше провален кворума в пленарна зала, така, че промени в Изборния кодекс не се случиха, каза Йорданов

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Никушор Дан: Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ

Свят Преди 1 час

Трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

„Не съм доносник!“: Леонардо ди Каприо отказва да разкрие с кого е говорил на Златните глобуси

Любопитно Преди 1 час

„Кой знае дали този човек, с когото разговарях, иска изобщо да споменавам името му?“, пошегува се звездата след последната си номинация за „Оскар“ и запази мълчание около своя вирусен разговор от церемонията на Златните глобуси

<p>Ръст в стойността на малката потребителска кошница през януари, ето с колко</p>

Цените в малката потребителска кошница растат през януари

България Преди 1 час

Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, това е 1,3% ръст, обяви заместник-директорът на ИССИО Виолета Иванова

<p>Канада отказа да е в менюто на Тръмп

Марк Карни отвърна на огъня на Тръмп: "Канада не живее заради Съединените щати"

Свят Преди 1 час

Карни очерта посоката на Канада, казвайки, че страната „трябва да бъде фар – пример за свят в морето“ и да не се поддава на авторитаризъм

Бактерии (снимката е илюстративна)

Глобалната заплаха, по-смъртоносна от рак, която никой в Давос не признава

Свят Преди 2 часа

„Една критична точка, която ме тревожи изключително много, е това, което аз наричам следващата пандемия, подпомогната от общественото недоверие“, заяви Ванина Лоран Ледрю, директор „Обществено здраве и правителствени въпроси“ в Institut Merieux и bioMerieux

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

ЕС със сериозни съмнения относно "Съвета за мир" на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тръмп представи "Съвета за мир" по време на Световния икономически форум в Давос

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Нова Броудкастинг Груп излъчва мачовете на България от Купа „Дейвис“

Любопитно Преди 2 часа

Всички двубои от квалификациите в Световната група можете да гледате по NOVA и NOVA Sport

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

Два буса с украинска регистрация катастрофираха край Мъглиж, четирима в болница

България Преди 2 часа

Едното превозно средство е дърпало другото заради повреда

Всичко от днес

От мрежата

Как да научим кучето да ходи на пелена

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Хари Стайлс се завръща на сцената с турне и Шаная Туейн в Лондон

Edna.bg

7 храни, които са по-здравословни, отколкото си мислим

Edna.bg

Десподов се появи на първа страница на испански вестник (СНИМКА)

Gong.bg

5 дни арест за фенове на Брюж в Астана заради шега с Борат

Gong.bg

Завързан с белезници и ритан в главата: Мъж твърди, че е жестоко пребит в дискотека в Троян

Nova.bg

След разследване на NOVA: Прокуратурата повдигна две обвинения срещу лекаря, оперирал с фалшива диплома

Nova.bg