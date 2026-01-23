Почина писателят Калин Терзийски

П исателят Калин Терзийски е починал на 22 януари в 20:00 ч. Това съобщи брат му Светослав Терзийски в публикация на официалната си фейсбук страница.

В краткия си пост Светослав Терзийски информира за смъртта на брат си и изразява лична скръб. "Вчера, на 22.1 в 20 ч. почина моя брат Калин Терзийски", пише той.

"Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере", написа още Светослав Терзийски.

Към момента не са съобщени допълнителни подробности.