Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

REDMAN се качва на сцената на клуб Joy Station на 14 май и това няма да е просто концерт. Това ще е урок по хип-хоп, преподаван от човека, който никога не е излизал от форма, нито от улицата.

Redman е рапърът, който вкара хумора в рапа, без да омекотява острите му ръбове.

Brick City Funk Doc - пионер с P-Funk душа, East Coast хватка и енергия, която не се учи – тя се преживява.

Дебютът му през 1992 г. с ‘Whut? Thee Album’ на Def Jam, продуциран от Erick Sermon (EPMD), поставя основите на стил, който скача от ленив груув към пълна лирична експлозия – и обратно. Албумът продава над половин милион копия, а The Source го коронясва за Rap Artist of the Year през 1993 г.

Източник: SME

Следва легендарният сблъсък с Method Man – първо като фрийстайл дуели в Yo! MTV Raps, после като култовото How High.

‘Da Rockwilder’, ‘Whateva Man’, ‘I’ll Bee Dat’, ‘Smash Sumthin’ – парчета, които не остаряват, а само трупат тежест.

Redman е част от постмортемния ‘Born Again’ на Biggie, влиза в студиото на Tupac за ‘Got My Mind Made Up’ и дори пробива в мейнстрийма с ‘Dirrty’ заедно с Christina Aguilera – без да загуби грам автентичност.

През декември 2024 г., след излизането на ‘Muddy Waters Too’, Eminem написа, че Redman е „one of my all-time favorite rappers“. Точка по въпроса.

Днес, повече от 30 години по-късно, Redman остава това, което винаги е бил – независим, суров, смешно остър и безкомпромисно истински.

‘80 Barz’ мина 3 милиона гледания за нула време. ‘Lalala’ (отново с Method Man), ‘Back Up’ с Wu-Tang & Onyx, ‘Don’t Wanna C Me Rich’ – доказателства, че Funk Doc няма спирачки.

Това не е TikTok хайп. Това е фундаментален хип-хоп.

Какво да очаквате?

Енергия. Хумор. Плътна лирика с ударна сила, върху класически boom-bap и P-Funk бийтове attitude. Това е шоумен с ум, характер и сценично присъствие, което подпалва зали.

Brick City Funk Doc идва Подгответе се – ще гори!

Билети за шоуто на REDMAN могат да бъдат закупени в мрежите на Bilet.bg и Ивентим, както и онлайн на https://sme.bilet.bg/ и https://eventim.bg/ на цени от:

- 35 € за първите 100 билета

- 40 € след изчерпване на промо билетите

- 45 € в деня на концерта

- 55 € за седящи в обособена VIP зона

* Деца до 10 год. възраст влизат без билет, но с придружител