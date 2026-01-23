Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Ф ренското правителство оцеля при гласуването на втория вот на недоверие днес, предаде Ройтерс.

Двата вота бяха внесени заради решението на правителството да прокара частта за приходите от бюджета за 2026 г., без да даде последната дума на Националното събрание - долната камара на френския парламент.

🔴 FLASH | La motion de censure déposée par LFI a échoué à 19 voix près. Le PS ne l'a pas votée.



Le budget sera donc adopté par 49.3. pic.twitter.com/jdAiPUHd0y — Glupatate (@Glupatate) January 23, 2026

Вторият вот беше внесен от крайнодясната партия "Национален сбор" и беше подкрепен от 142 депутати при необходима поддръжка от 288 гласа.

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина.

Очаква се министър-председателят Себастиен Льокорню да задейства член 49.3 от френската конституция, с който да наложи приемането на частта за разходите от бюджета, което вероятно ще предизвика внасянето на други вотове на недоверие.