Свят

Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина

23 януари 2026, 14:02
Оцеля ли френското правителство при гласуването на втория вот на недоверие
Източник: БТА

Ф ренското правителство оцеля при гласуването на втория вот на недоверие днес, предаде Ройтерс.

Двата вота бяха внесени заради решението на правителството да прокара частта за приходите от бюджета за 2026 г., без да даде последната дума на Националното събрание - долната камара на френския парламент.

Вторият вот беше внесен от крайнодясната партия "Национален сбор" и беше подкрепен от 142 депутати при необходима поддръжка от 288 гласа.

Френският премиер вероятно ще оцелее след скандала с бюджета

Първият вот, внесен от крайнолявата партия "Непокорна Франция" също не мина.

Очаква се министър-председателят Себастиен Льокорню да задейства член 49.3 от френската конституция, с който да наложи приемането на частта за разходите от бюджета, което вероятно ще предизвика внасянето на други вотове на недоверие.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Френско правителство Вот на недоверие Бюджет Национално събрание Член 493 Франция Политическа криза Парламент Законодателство Себастиен Льокорню
Последвайте ни

По темата

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Край на мандата: КС прие оставката на Румен Радев, България има нов президент - Илияна Йотова

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Най-голямата заплаха за бъдещето на НАТО

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Илон Мъск в Давос: Неловки шеги за Гренландия и план за масова продажба на роботи

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

Първият джентълмен на България: Кой е съпругът на президента Илияна Йотова

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 17 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 16 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 18 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV</p>

Държавата и ЕС наливат милиони за изграждане на зарядна мрежа за EV

Технологии Преди 15 минути

Днес бяха връчени първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Тръмп разкри как е получил голямата синина на ръката си в Давос

Свят Преди 27 минути

Президентът обясни, че последната му синина се е появила, след като е ударил масата по време на Световния икономически форум в Давос

<p>Не дръжте тези неща у дома &ndash; привличат бедност</p>

Не дръжте тези неща у дома – привличат бедност

Любопитно Преди 49 минути

Тези предмети действат като невидими течове, през които възможностите и благополучие се изплъзват

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Катастрофата със сина на Кадиров, която парализира Кремъл

Свят Преди 59 минути

ПТП с участието на любимия син на ръководителя на републиката се оказва въпрос за устойчивостта на цялата власт в Чечения

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Съдът във Варна отказа екстрадицията на руски гражданин

Свят Преди 1 час

Мъжът е задържан на летището във Варна през ноември миналата година

Иван Кънчев

„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак

Любопитно Преди 1 час

Доналд и Мелания Тръмп отбелязаха 21 години брак на 22 януари 2025 г., като празнуваха с вечеря във Вашингтон, а първата дама скоро представя документалния филм „Мелания“ за живота си преди Белия дом

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

САЩ се подготвя за потенциално катастрофална ледена буря

Свят Преди 1 час

Бурята, която се очаква да започне днес и да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Археолози откриха „италианския Тутанкамон“: 2000-годишен университет, погребан от Везувий

Свят Преди 1 час

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

След раздялата с Кийт Ърбан: Никол Кидман покорява Антарктида

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда отбеляза, че вече е посетила всички седем континента с пътуването си до Антарктида

<p>Жена падна в Гребния канал в Пловдив</p>

Жена падна в Гребния канал в Пловдив, мъже я спасиха от удавяне и премръзване

България Преди 1 час

Огнеборците определят действията на мъжете като изключително хладнокръвни и героични

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любимият рапър на Еминем идва в София: Световната икона REDMAN пристига у нас

Любопитно Преди 2 часа

Хип-хоп легендата REDMAN идва в София на 14 май. Рапърът, определен от Еминем за един от най-великите на всички времена, ще представи шоу, размиващо границите между класическия East Coast звук и модерната вълна.

<p>Арестуваха четирима ученици в Пловдив</p>

Арестуваха четирима ученици за серия грабежи в Пловдив

Свят Преди 2 часа

Задържаните имат предишни регистрации в полицията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп на церемонията за учредяването на неговия Съвет за мир

Трябва ли България да плати $1 млрд. за Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Покани бяха разпратени до над 60 държави, включително България, а вчера (22 януари) българският премиер в оставка Росен Желязков подписа българското участие

.

Песков: Украинската армия трябва да напусне Донбас

Свят Преди 2 часа

"Те трябва да се оттеглят оттам", категоричен е Песков

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

Нов блокаж в НС: Битката за машините и кворума поставя под въпрос голямата цел - кога ще гласуваме

България Преди 2 часа

Следващото заседание ще се проведе на 28 януари

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Парис Хилтън за изтичането на нейно интимно видео: „Нарекоха го скандал, беше злоупотреба“

Edna.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Edna.bg

Еуфория в Шалке: 1200 фена посрещнаха Джеко на първата му тренировка (видео)

Gong.bg

Ботев Пловдив привлече футболист от Югоизточната Трета лига

Gong.bg

България има нов президент

Nova.bg

Отиде си писателят Калин Терзийски

Nova.bg