България

Почина писателят и преводач Петър Велчев

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси

22 януари 2026, 21:20
Почина писателят и преводач Петър Велчев
Източник: iStock/Getty Images

Н апусна ни писателят Петър Велчев, съобщиха от Съюза на българските писатели.

Личност, която с право може да бъде наречена необичайна фигура в българската култура. Роден е в семейството на проф. Велчо П. Велчев – литературен историк, университетски преподавател, заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Петър Велчев завършва испанска филология, българска филология и философия в Софийския университет и започва да публикува стихове и критически статии още като студент. Едно от представителните лица на Института за литература при БАН, където работи повече от три десетилетия. Член на СБП и СБЖ, член-учредител на Съюза на преводачите в България, на Дружеството на българистите и на Академичния кръг по сравнително литературознание,  член на Международния ПЕН център и на Международната асоциация по компаративистика. Зам.-главен редактор на в. „Словото днес“.

За литературно-критическата, публицистичната и поетическата си дейност е  удостоен с Националната награда за  критика „Нешо Бончев“, Националните литературни награди за поезия „Димчо Дебелянов” и „Александър Вутимски“, със „Златно перо“ на СБЖ, с ордена „Св. св. Кирил и Методий“ и редица други отличия.

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси на  немската, френската, руската, испанската, латиноамериканската поезия, между които Р. М. Рилке, Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, Ал. Блок, А. Мачадо, Ф. Г. Лорка, С. Вайехо, Н. Гийен. Незаменими пътеводители за изкушените от чуждестранна поезия остават неговите преводни антологии „Перуански поети“ (1997), „Руски поети“ (2009), антологиите на световния сонет и „Дон Кихот в българската поезия“ (1998).  

Този високопрофесионален преводачески труд заслужено бе отбелязан с: наградата на Съюза на преводачите в България за цялостно творчество, двукратно – с приза „ Золотая муза“ за представяне на руската поезия у нас, с Почетен знак на Испанския културен център в София и  др. национални и международни отличия. 

Всичко споменато дотук е неделима част от личността му на универсален литератор и ерудит. Но преди всичко Петър Велчев беше поет. Майстор на стиха с голям принос в областта на сонетната форма. С точен прицел, с полемичен дух беше и публицистиката, която пишеше. Неговото творчеството винаги носеше надежда за катарзис, допълват от Съюза на българските писатели.

Източник: БГНЕС    
Петър Велчев
Последвайте ни
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Защо котките имат процепи в ушите си

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

България Преди 59 минути

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

Автобус аварира на основно кръстовище в София

Автобус аварира на основно кръстовище в София

България Преди 1 час

Образува се задръстване и преминаването през участъка беше затруднено

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 3 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Свят Преди 3 часа

Групировка на име „Колектив за съпротива“ пое отговорност

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Свят Преди 4 часа

Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

България Преди 5 часа

На място са изпратени екипи на пожарната

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

Как реагираха политиците на присъединяването на България към Съвета за мир

България Преди 6 часа

<p>Предбрачният договор, който &bdquo;държи Бруклин като заложник&ldquo;</p>

Защо Дейвид и Виктория Бекъм се притесняват от предбрачния договор на Бруклин и Никола Пелц

Свят Преди 6 часа

Дейвид и Виктория Бекъм се опасяват какво ще се случи с Бруклин, ако се стигне до развод, след като той е станал „напълно погълнат“ от семейството на съпругата си и „изолиран“ от своето собствено

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

България Преди 6 часа

Легендарният Андре Агаси предизвика истински фурор в социалните мрежи с емоционална публикация

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Любопитно Преди 6 часа

След над 100 представления и престижните отличия „Икар“ и „Аскеер“, спектакълът „Място, наречено Другаде“ се мести на нова сцена. От 20 февруари тандемът Боряна Братоева и Петър Антонов ще представя отличения текст на Яна Борисова в Театър Artvent

<p>Номинации за &bdquo;Оскар&ldquo; 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации (СПИСЪК)</p>

Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

Любопитно Преди 6 часа

Конан О’Брайън ще бъде водещ на наградите "Оскар" през 2026 година

10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО

10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО

Свят Преди 6 часа

През 21-ви век светът е изправен пред предизвикателства, които подкопават здравето на милиарди хора

Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Пред форума в Давос Тръмп говори близо час и каза много на брой неверни неща - най-вече за Гренландия и НАТО

<p>Радев обяви кога ще излезе&nbsp;през парадния вход на президентството&nbsp;</p>

Държавният глава Румен Радев ще излезе от президентската институция на 23 януари

България Преди 6 часа

Румен Радев ще бъде изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Свят Преди 6 часа

Пътнически влак се сблъска със строителен кран

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

България Преди 7 часа

Пътят му започва рано, на 10-годишна възраст – под ръководството на баща му Христо Лалев

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Коя популярна личност оглави онлайн класация за най-красива жена в света

Edna.bg

Емилия Кларк: След „Игра на тронове“ преживях пълен нервен срив

Edna.bg

ПАОК и Десподов с престижен успех - удариха Бетис

Gong.bg

Ивет Лалова излезе с позиция по случая, има важно уточнение

Gong.bg

Какво представляват машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък

Nova.bg

Допинг тест показа забранено вещество в проба на Ивет Лалова от 2016 г.

Nova.bg