Почина легендарният футболен треньор Янко Динков

Н а 89-годишна възраст почина един от най-големите треньори в историята на българския футбол - Янко Динков. Тъжната новина съобщиха от „Марек“ - клубът, с който той записва най-забележителните си успехи.

Динков остава в историята като човекът, превърнал „Марек“ в един от водещите отбори у нас през 70-те години. Под негово ръководство тимът печели националната купа през 1978 г. след победа над ЦСКА, а година по-рано стига до бронзовите медали в първенството.

Името му е свързано и с едни от най-паметните вечери за българския футбол в Европа. Начело на „Марек“ той елиминира унгарския „Ференцварош“, записва престижна победа над германския гранд „Байерн“ и надделява над „Абърдийн“, воден от легендарния сър Алекс Фъргюсън.

Роден на 16 март 1937 г., Янко Динков завършва ВИФ (днешната НСА) и посвещава живота си на футбола. В „Марек“ започва като създател на детско-юношеската школа, преминава през ролята на помощник-треньор, а по-късно и на старши треньор.

В кариерата си Динков води още отборите на „Славия“, „Добруджа“, „Миньор“ и „Пирин“, както и за кратко националния отбор на България и олимпийския тим. Работи и в чужбина - в Кипър и Кот д’Ивоар.