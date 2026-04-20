Почина фотографът на прехода Георги Георгиев - Джони

Остави ни архив от 50 000 кадъра: От обектива на Джони не убегна нито един ключов момент от бурния път на България към демокрация

20 април 2026, 13:35
Почина фотографът на прехода Георги Георгиев - Джони
Георги Георгиев – Джони   
Източник: Булфото

Н а 80-годишна възраст почина легендарният български фотограф Георги Георгиев – Джони. Човекът, чийто обектив документира прехода на България от тоталитаризъм към демокрация, ни напусна, оставяйки след себе си един от най-богатите визуални архиви в съвременната ни история.

От „Народна култура“ до дисидентските сбирки

Роден в София през 1946 г., Георги Георгиев започва професионалния си път със забележителни репортажи на страниците на вестниците „Народна култура“ и „Народна младеж“.

Източник: Булфото

В навечерието на демократичните промени Джони работи във в. „Кооперативно село“, но неговият истински принос към историята се случва „встрани“ от официалните поръчки. Месеци преди 10 ноември 1989 г. той редовно присъства и заснема сбирките на дисидентите от „Екогласност“ в Южния парк. Неговият обектив е свидетел и на първото шествие срещу режима на БКП на 3 ноември 1989 г. – кадри, които поради цензурата виждат бял свят едва след падането на Тодор Живков.

Хроникьорът на свободния печат

След 1989 г. Джони се превръща в незаменима част от новата българска журналистика. Професионалният му път минава през знаковите издания на прехода:

„Свободен народ“ и „Подкрепа“;

„Демокрация“, „Новинар“ и в. „Кеш“.

Своята дълга и достойна кариера Георги Георгиев завършва в Българската телеграфна агенция (БТА), където се пенсионира, предавайки опита си на по-младите колеги.

Наследство в 50 000 кадъра

През годините Джони успя да събере и съхрани уникален архив от над 50 000 снимки. Този огромен труд днес е достъпен за обществеността чрез платформата prehoda.bg и агенция „Булфото“. От митингите и студентските стачки до ключовите политически моменти в кулуарите на властта – неговите черно-бели кадри остават най-честното огледало на „времето, което беше наше“.

Повече от колега – приятел

За гилдията Джони остава символ на професионализъм, съчетан с рядко добро сърце и неподражаемо чувство за хумор. Всеки, докоснал се до него, ще го запомни с вечната му усмивка и готовността да помогне.

„Той не просто снимаше събитията, той ги разбираше. Джони беше там, когато историята се случваше, и знаеше как да я направи вечна“, споделят негови близки приятели и колеги.

Източник: БНР/Булфото    
Георги Георгиев Джони Български фотограф Преход Документална фотография Визуален архив Дисидентство Свободен печат Българска история БТА Фотографско наследство
