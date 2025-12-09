НОИ: Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лв.

С редният осигурителен доход за страната е 1879,58 лева за октомври, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ), като с това определиха и ключовия показател, служещ за изчисляване на новоотпуснатите пенсии през следващата година.

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 01 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.

Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв.