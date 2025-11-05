България

Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив, глобиха го

Направили му забележка и му поискали лична карта, а той ги нарекъл палячовци и боклуци.

5 ноември 2025, 12:01
Пиян счетоводител уринира на паркинга на полицията в Пловдив, глобиха го
Източник: БТА

Г лоба по Указа за борба с дребното хулиганство отнесе пиян счетоводител, спипан да уринира на служебния паркинг на Първо районно управление в Пловдив, предава "24 часа".

Мъжът първоначално отрекъл пред Районния съд в града, но след това приел вината си и поискал по-леко наказание. 

Около 17,15 ч. на 31 октомври полицай си тръгвал от работа, когато забелязал непознат на паркинга. Заедно с негов колега се насочили към мъжа и видели, че той е във видимо нетрезво състояние и уринира. Направили му забележка, но той им казал да си гледат работата и че ще го прави където си иска. 

Униформените поискали документ за самоличност от нарушителя, който започнал да ги обижда, наричайки ги палячовци и боклуци. Бил отведен в Районното, където му бил съставен акт за констатиране на дребно хулиганство. 

Взимайки предвид всички факти и обстоятелства, магистратите преценили, че най-справедливото наказание е глоба в размер на 200 лв. 

Източник: "24 часа"    
Пиян счетоводител Дребно хулиганство Уриниране на обществено място Глоба Полицаи Пловдив Районно управление Обида на полицай Алкохол Нарушение на обществения ред
