Майка обръсна главата на сина си и излъга, че е болен от рак, за да живее в лукс

А встралийка получи над 4 години затвор, след като принудила детето си да използва инвалидна количка, за да прибере хиляди долари от дарения, съобщава BBC.

Майка от Южна Австралия, която фалшифицира диагнозата „рак“ на шестгодишния си син, за да събира дарения и да финансира пищния си начин на живот, бе осъдена на повече от четири години затвор.

45-годината жена, чието име не се назовава по законови причини, бръснела главата и веждите на момчето, превързвала ръцете му и му давала медикаменти. Целта била да подведе семейството и приятелите си, че детето е тежко болно, и да събере хиляди долари.

Бруталната схема: От лекарски кабинет до инвалидна количка

Измамата започнала след инцидент, при който детето трябвало да посети офталмолог (специалист по очни болести). След прегледа майката излъгала съпруга си, училището и цялата общност, че синът ѝ страда от рак на окото.

Физическа принуда: Жената принуждавала момчето да използва инвалидна количка и ограничавала ежедневието му, за да внуши, че то преминава през тежка лъчетерапия.

Манипулация: Тя му давала болкоуспокояващи и хранителни добавки, за да поддържа илюзията за крехко здраве.

Прокуратурата заяви пред съда, че майката „егоистично е използвала сина си като реквизит“, за да живее като „богата и известна“ с парите на хората.

Борба със зависимости и страст към лукса

Защитата на жената твърди, че тя е развила сериозна зависимост след пандемията от Covid-19 и е направила „чудовищна грешка в преценката“, за да облекчи финансовия си стрес. Според адвокатите ѝ тя страда от гранично разстройство на личността и е имала „глупавото“ убеждение, че семейството ѝ трябва да притежава само най-новите модни марки, живеейки далеч над своите възможности.

„Бях пешка в нейната игра“

Съпругът на жената първоначално беше разследван, но впоследствие обвиненията срещу него отпаднаха. В емоционално изявление той сподели, че съпругата му е унищожила живота на децата им.

„Имах пълно доверие в теб и никога не се усъмних. Сега се чувствам като пешка в шахматна игра“, заяви той. Пред медиите бащата допълни, че никоя присъда не може да оправдае стореното.

Съдът описа действията на майката като „жестоки, пресметливи и манипулативни“. Тя е осъдена на четири години и три месеца затвор, като ще има право на замяна на режима с пробация през април следващата година.