Отиде си продуцентът Росен Цанков

Р осен Цанков, син на режисьора Вили Цанков и доведен син на актьора Стефан Данаилов, е починал.

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев в официалната му страница във Facebook.

Двамата са били близки приятели и колеги още от студентските си години, като заедно са преминали през създаването на две продуцентски компании, както и през редица професионални и лични моменти.

В публикацията Гочев пише:

"Светъл път, Росене! На Росен Цанков – син на Вили Цанков и Ламбо, приятел и партньор още от студентските години, та чак до днес. Заедно преминахме през създаването на СИА и Камера преди повече от три десетилетия. През филми, реклами, сериали, сватби, погребения, раждания, прощъпалници и абитуриентски балове.

Колега, приятел, бохем и голям човек. Росен остави след себе си незабравими спомени, присъствие и незаличим отпечатък в изграждането на съвременния телевизионен и рекламен свят у нас – с всичките му върхове и изпитания.

Бащинска прегръдка на семейството му в този тежък момент! Светло да ти е, Росене! Никога няма да забравим!"

Росен Цанков завършва Операторско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов".

Стартира кариерата си като оператор, но в последствие се пренасочва към продуцентска дейсност.

Цанков е съсценарист и продуцент на късометражния филм на Димитър Митовски "Върнете заека", номиниран в "Седмицата на критиката" на кинофестивала в Кан.