България

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

В пленарната зала се регистрираха 126 народни представители

Обновена преди 12 минути / 27 ноември 2025, 09:14
От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа
Източник: БТА

П арламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация. Електронното табло в пленарната зала отчете 113 души, които са се регистрирали.

Председателят на парламента Рая Назарян даде половин час почивка преди втория опит Народното събрание да започне работа. 

След втори опит да се осигури мнозинство в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Но след това отново излязоха в почивка. 

 

Депутатите трябва да гласуват днес на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, са първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.  

Промените са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и са част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност. 

Предвижда се разширяване на функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол, като институцията ще трябва да приема горепосочената система за управление на корупционния риск и да следи за нейното изпълнение, както и да приема Кодекс за етичното поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Освен това публичните предприятия ще имат задължението в междинните си и годишни доклади за дейността да включват и отчети за оценка и контрол на корупционните рискове.

В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.

Източник: БТА, Нелли Желева, Теодора Цанева    
нс заседание кворум
Последвайте ни
Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
По-малко досадни технологии и повече реализъм: Новите правила на краш тестовете

По-малко досадни технологии и повече реализъм: Новите правила на краш тестовете

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Свят Преди 6 минути

"Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза директорът на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

България Преди 30 минути

Едната е свързана с бюджета, а другата - с поста председател на ДАНС

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Любопитно Преди 1 час

Асертивността е способността да изразявате своите мисли, нужди и граници спокойно, без агресия или страх

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп обвини Джо Байдън за стрелбата край Белия дом, спря имиграцията от Афганистан

Свят Преди 1 час

ФБР разследва стрелбата като потенциален акт на международен тероризъм

Как Русия подмолно атакува Армения

Как Русия подмолно атакува Армения

Свят Преди 1 час

Русия залива Армения с дезинформация и лъжи, в които се твърди, че Западът насърчава "нетрадиционни ценности"

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Днес отдаваме почит на видна личност в духовния живот на българския народ

Любопитно Преди 1 час

Родом от Видинско, преподобният Теодосий Търновски станал монах в Арчарския манастир "Св. Николай"

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Свят Преди 1 час

Трагедията е станала в южната провинция Юнан

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Свят Преди 1 час

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"

България Преди 2 часа

Процесът срещу бившия следовател Петьо Петров продължава да се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Любопитно Преди 2 часа

Поради високото си съдържание на витамини и микроелементи, този продукт може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

България Преди 2 часа

Градоначалникът беше конвоиран от затвора в София до този в морската столица, след като ВКС прати делото във Варна

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Свят Преди 2 часа

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния заяви, че те са починали, но след това информацията бе опровергана

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници във Вашингтон

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

България Преди 3 часа

По него са внесени 96 предложения за промени

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

България Преди 3 часа

Медиците също излизат, за да изразят недоволството си

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Тейлър Суифт разкри: „Най-смислената ми връзка започна с това, че Травис се обиди“!

Edna.bg

Ето кои са думите, с които днес, 27 ноември, ще привлечен късмет и успех!

Edna.bg

Извънредна среща в Ливърпул след кошмара и скандиранията: Слот, вън!

Gong.bg

Национал отново слага лентата в ЦСКА

Gong.bg

Бойко Борисов е поискал изтегляне на Бюджет 2026

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 6 области

Nova.bg