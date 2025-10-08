Съд в Хасково осъди мъж условно за разпространение на детска порнография

Р айонният съд в Хасково призна за виновен и осъди на година и половина условно с четиригодишен изпитателен срок 47-годишен мъж, разпространявал порнографски материали с непълнолетни лица или изглеждащи като такива, съобщиха от пресслужбата на съда. Осъденият ще трябва да плати и и глоба в размер на 3000 лева.

В периода от 21 септември 2019 до 18 ноември 2022 година в град Хасково, при условията на продължавано престъпление, подсъдимият разпространявал чрез информационни технологии – дисковото пространство на три преносими компютри до неограничен кръг потребители на интернет, посредством клиентски програми „uTorrent“ и „qbittorent“, използващи торент-технологията за разпространение на файлове, общо 6113 файла, представляващи порнографски материали – видеоклипове и изображения.

По обвинението за държане на тези файлове подсъдимият е оправдан.

Случаят с Константин Вишински е от средата на ноември 2022 година, когато общо 13 души в цялата страна бяха задържани при акция на Главна прокуратура, Националното следствие и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" срещу разпространението на порнографски материали с участието на деца. Впоследствие Районният съд в Хасково наложи на Вишински парична гаранция от 7000 лева по делото на 21 ноември 2022 година.

Сега наложеното наказание може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в Хасково.