Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

В иктор Орбан, председател на партия „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“ и премиер в оставка, заяви, че ще се откаже от депутатския мандат, който спечели на парламентарните избори в Унгария на 12 април, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента. Орбан също така обяви, че ръководителят на кабинета му в оставка Гергей Гуяш ще ръководи парламентарната група на ФИДЕС.

BREAKING: Viktor Orbán quits Hungary's parliament after 36 years – confirming my earlier scoop that he's planning a longer US trip this summer, where heads of the Orbán business empire – his daughter and son-in-law – already live, and where he could seek refuge from prosecution.

Във видеоизявление, публикувано във Фейсбук, Орбан каза, че по време на заседание на неговата партия са взети няколко важни решения. Сред тях е радикалното преструктуриране на парламентарната група на партията, новата група ще бъде сформирана в понеделник под ръководството на Гуяш.

Орбан подчерта, че мандатът в парламента, който той спечели като лидер на листата на ФИДЕС технически е парламентарно място на партията, поради което е решил да го върне и друг партиен представител да го заеме.

„Нужен съм не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“, заяви той.

Орбан посочи, че ръководството на партията е препоръчало той да продължи работата си като лидер на ФИДЕС.

„Ако партийният конгрес ми окаже доверие, аз съм готов за задачата“, добави Орбан.