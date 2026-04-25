България

Виктор Орбан се отказва от парламентарния си мандат

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента

25 април 2026, 19:43
Източник: Getty Images

В иктор Орбан, председател на партия „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“ и премиер в оставка, заяви, че ще се откаже от депутатския мандат, който спечели на парламентарните избори в Унгария на 12 април, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента. Орбан също така обяви, че ръководителят на кабинета му в оставка Гергей Гуяш ще ръководи парламентарната група на ФИДЕС.

Във видеоизявление, публикувано във Фейсбук, Орбан каза, че по време на заседание на неговата партия са взети няколко важни решения. Сред тях е радикалното преструктуриране на парламентарната група на партията, новата група ще бъде сформирана в понеделник под ръководството на Гуяш.

Орбан подчерта, че мандатът в парламента, който той спечели като лидер на листата на ФИДЕС технически е парламентарно място на партията, поради което е решил да го върне и друг партиен представител да го заеме. 

„Нужен съм не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“, заяви той.

Виктор Орбан с първи думи след загубата на изборите

Орбан посочи, че ръководството на партията е препоръчало той да продължи работата си като лидер на ФИДЕС.  

„Ако партийният конгрес ми окаже доверие, аз съм готов за задачата“, добави Орбан.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 3 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 3 дни
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 3 дни
Ексклузивно

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Радиоактивни следи от Чернобил все още се откриват във Франция

Свят Преди 2 часа

Доклад показва остатъчно замърсяване в почви, храни и пасища в няколко региона

Свят Преди 2 часа

Обсъдени са сътрудничеството и военната подкрепа за Русия

<p>Буруджиева предупреди победителя на изборите за опасност от &quot;преяждане с власт&quot;</p>

България Преди 3 часа

По думите ѝ първият проблем, с който ще се срещне Радев в следващите месеци, са президентските избори

Свят Преди 3 часа

Самолети излетяха към Истанбул, Маскат и Медина след месеци прекъсване

Свят Преди 3 часа

В резултат на инцидента са били евакуирани над 200 души от района

Свят Преди 4 часа

Промяната в санкциите цели да не се провали делото

България Преди 4 часа

Социалистите се събраха, след като столетницата за първи път не успя да влезе в НС

Свят Преди 4 часа

Властите в Днепропетровск казаха, че при масираната атака срещу града са ранени повече от 30 души

България Преди 4 часа

Апел за диалог, дипломация и стабилност в ЕС

Доналд Тръмп

Законът за 60-те дни и войната на Доналд Тръмп: Какво ще се случи

Свят Преди 5 часа

Закон от времето след Виетнамската война поставя 60-дневен срок за използването на военна сила без одобрението на Конгреса. Войната в Иран, за която администрацията на Тръмп не потърси одобрение, достига този 60-дневен срок на 1 май

Столицата на Мали, Бамако

Мали под обстрел: Координирани атаки разтърсват столицата Бамако

Свят Преди 5 часа

Въоръжени групи са започнали координирани атаки в цялата територия на Мали. В изявление, публикувано в събота сутринта, от управляващата военна хунта съобщиха, че „сраженията продължават“

България Преди 6 часа

Около 24% от новите 240 народни представители ще бъдат жени. Това означава, че 57 от новоизбраните депутати са жени, а 183 – мъже

Любопитно Преди 7 часа

Вижте подробен календар на червените дни

България Преди 7 часа

До фаталния инцидент се е стигнало, след като тротинетката се е сблъскала с микробус, по неизяснени до момента причини

Свят Преди 8 часа

През последния месец 16 мъже – осем политически затворници и осем протестиращи – бяха обесени в Иран. Имаше кратка пауза в държавните убийства, когато войната на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху започна на 28 февруари, но нещо се промени след 18 март

Спасители разчистват развалините на жилищна сграда, разрушена от руски удар по Днепър, Украйна

Свят Преди 8 часа

Мащабна руска нощна атака срещу Украйна уби четирима души и рани повече от 30 други, след като Москва изстреля над 660 дрона и ракети в залп, който беше насочен към град Днепър в югоизточна Украйна и удари няколко други региона

Всичко от днес

От мрежата

