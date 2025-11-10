България

Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов след фаталната катастрофа на Околовръстното

Решението на съда не е окончателно

10 ноември 2025, 14:23
Източник: iStock

С офийският градски съд (СГС) оправда бившите полицаи Любка Гечева и Георги Малински, обвинени за вземане на подкуп за ескорт на Димитър Любенов преди тежката катастрофа на околовръстното шосе на София през 2022 г., при която загина френски гражданин, за която Любенов е подсъдим. Това съобщиха от съда.

Присъдите не са окончателни и подлежат на протест пред Софийския апелативен съд в 15-дневен срок от предявяването им.

Полицейски ескорт и убит французин: Димитър Любенов се изправя пред съда

През май 2023 г. прокуратурата даде на съда двамата полицаи, станали известни след тежка катастрофа на Околовръстното шосе през септември година по-рано.

Любенов беше арестуван, а после стана ясно, че той е имал ескорт от полицаи, на които, по думите му, е платил 200 лева. Става дума за униформените Любка Гечева и Георги Малински. Според обвинението при катастрофата Любенов е шофирал след употреба на кокаин и алкохол, със скорост 195 км/ч, при разрешена скорост 80 км/ч, като е бил в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

Повдигнаха обвинения на двамата полицаи, свързани с катастрофата на Околовръстното

Тогава Малински е обвинен, че като полицай е взел 200 лв., за да не спре Любенов да кара, а също и че не е съобщил за случая. Той ще отговаря и за това, че след като е видял катастрофата, не е съобщил за нея в дежурната част и не е оказал помощ.

Гечева бе дадена на съд за длъжностно престъпление и заради това, че не е оказала първа помощ при инцидента на околовръстното шосе. Тя няма обвинение за подкуп.

 

Източник: БТА, Марин Колев    
Полицаи Подкуп Катастрофа Димитър Любенов Софийски градски съд Оправдателна присъда Околовръстно шосе МВР Полицейски ескорт Френски гражданин
