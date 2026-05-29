Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

О мбудсманът Велислава Делчева отново настоя за спешни и мащабни промени във ВиК сектора, като предупреди, че въпреки сериозното увеличение на цените на водата през последните години, реално подобрение в качеството на услугите не се наблюдава.

Общественият защитник е изпратила официално становище до председателя на Временната комисия по бюджет и финанси в 52-рото Народно събрание Константин Проданов и до членовете на комисията във връзка със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен на 22 май 2026 г.

В документа омбудсманът поставя акцент върху необходимостта от реална защита на потребителите на ВиК услуги, справедливо формиране на цените, ефективен контрол върху ВиК дружествата и спешни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите в страната.

Над 72% ръст на цените на водата за шест години

В становището си Велислава Делчева подчертава, че препоръките ѝ се основават на задълбочен анализ на жалбите, постъпващи в институцията на омбудсмана през последните години, както и на официални данни за състоянието на ВиК сектора.

Тя обръща специално внимание на факта, че загубите на вода в България продължават да бъдат изключително високи – над 60%, без да се отчита съществен напредък въпреки значителните инвестиции във ВиК инфраструктура.

„Подобрение и намаляване на общите загуби от 2020 г. до момента не се регистрира, но трайно увеличение на цените има. През 2026 г. спрямо 2020 г. средното увеличение за страната е над 72%. Логично възниква въпросът защо няма ефект от инвестициите, които по данни от годишния доклад на КЕВР са над 532 млн. лева“, посочва омбудсманът.

Според Делчева гражданите плащат все по-високи сметки, без това да води до подобряване на услугата, по-добро качество на водата или намаляване на авариите и режимите.

Водни режими и кризи в редица региони

В становището се отбелязва още, че жители на различни части на страната продължават да се сблъскват със сериозни проблеми с водоснабдяването.

Сред засегнатите райони омбудсманът посочва Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в Софийска област, където хората периодично остават на воден режим или страдат от влошено качество на водата.

По думите на Делчева тези проблеми показват дълбоките системни дефицити във ВиК сектора и необходимостта от цялостна реформа.

Искане за изцяло нов Закон за ВиК сектора

Омбудсманът настоява за изработването на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на гражданите на достъп до качествени ВиК услуги на икономически обоснована и социално поносима цена.

Според нея цената на водата трябва да бъде обвързана с начина на доставяне – дали е гравитачно, помпажно или смесено, така че потребителите да не бъдат натоварвани с необосновано високи разходи.

„Не е справедливо гражданите да плащат една и съща цена при различни условия за доставка на водата“, посочва Делчева.

Компенсации при некачествена вода

Сред основните предложения в становището е и въвеждането на механизъм за намаляване на цената или изплащане на компенсации в случаите, когато доставяната вода не отговаря на нормативните изисквания за качество.

Омбудсманът отбелязва, че в институцията постъпват множество жалби от граждани, които плащат пълна цена за вода, въпреки че тя е забранена за питейни нужди от регионалните здравни инспекции.

По думите ѝ подобна практика е недопустима и трябва да бъде ясно регламентирана в закона.

По-строги санкции срещу ВиК операторите

Велислава Делчева настоява и за въвеждане на по-ефективни санкции и принудителни административни мерки срещу ВиК операторите при неизпълнение на задълженията им.

Тя подкрепя разширяването на контролните правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), но предупреждава, че без реални санкции защитата на потребителите ще остане само формална.

„Контролът трябва да бъде ефективен, а не само административен“, посочва омбудсманът.

Проблем с двойното заплащане за отчет на водомери

Особено внимание в становището е отделено и на проблема с двойното заплащане за дистанционно отчитане на водомерите.

Според омбудсмана в момента потребителите плащат едновременно такси към топлинните счетоводители за предоставяне на информация към ВиК операторите и допълнителни разходи за отчетност, включени в цената на ВиК услугите.

Затова Делчева настоява законът изрично да гарантира безплатното предоставяне на тази информация към ВиК дружествата.

Липсва оценка на реформите във ВиК сектора

Омбудсманът отново поставя въпроса за липсата на цялостен анализ на резултатите от Стратегията за развитие и управление на ВиК сектора за периода 2014–2023 г.

Според нея до момента няма публична оценка за ефективността на предприетите мерки, за резултатите от въвеждането на единната цена на водата и за реалното изпълнение на показателите за качество.

В заключение Велислава Делчева изразява надежда, че предложенията ѝ ще бъдат внимателно обсъдени от народните представители и ще бъдат взети предвид при бъдещите законодателни промени.

„Необходима е реална защита на потребителите и ясна отговорност на ВиК операторите“, подчертава омбудсманът.