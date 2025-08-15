България

Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско

В хода на разследването е установено, че задържаният е гражданин на Украйна

15 август 2025, 11:43
Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско
Източник: iStock

Р айонна прокуратура – Благоевград привлече като обвиняем водач за причиняване на телесни повреди на полицаи и шофиране след употреба на алкохол в Банско, съобщиха от прокуратурата.

Малко след полунощ на 14 август в Банско лек автомобил, движещ се по ул. „Глазне“, е спрян за проверка от служителите на Районното управление на МВР в града. Водачът употребил сила, като блъснал автоконтрольора с превозното средство, за да го принуди да не извършва проверка. Непосредствено след това той ударил с вратата на колата и с ритник полицай в група „Охранителна полиция“.

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

Представителите на органа на реда са успели да задържат нарушителя. При проверка с техническо средство е констатирано наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух. В хода на разследването е установена самоличността на извършителя – 24-годишният гражданин на Украйна с инициали О. Г.

С постановление на прокурор чужденецът е привлечен в качеството на обвиняем за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

О. Г. е задържан за срок до 72 часа. Спрямо него в съда предстои да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Източник: БТА, Десислава Велкова    
Пиян шофьор Шофиране след алкохол Нападение над полицаи Благоевград Банско Прокуратура Алкохол Арест Телесни повреди Украински гражданин
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 19 часа
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 13 часа
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 13 часа
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 16 часа

