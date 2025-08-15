Обвиниха пияния шофьор, нападнал полицаи в Банско

Р айонна прокуратура – Благоевград привлече като обвиняем водач за причиняване на телесни повреди на полицаи и шофиране след употреба на алкохол в Банско, съобщиха от прокуратурата.

Малко след полунощ на 14 август в Банско лек автомобил, движещ се по ул. „Глазне“, е спрян за проверка от служителите на Районното управление на МВР в града. Водачът употребил сила, като блъснал автоконтрольора с превозното средство, за да го принуди да не извършва проверка. Непосредствено след това той ударил с вратата на колата и с ритник полицай в група „Охранителна полиция“.

Нападение над полицаи, пиян шофьор рани двама в Банско

Представителите на органа на реда са успели да задържат нарушителя. При проверка с техническо средство е констатирано наличие на 1,76 промила алкохол в издишания от него въздух. В хода на разследването е установена самоличността на извършителя – 24-годишният гражданин на Украйна с инициали О. Г.

С постановление на прокурор чужденецът е привлечен в качеството на обвиняем за употреба на сила с цел да принуди орган на властта да пропусне нещо по служба, причиняване на телесни повреди на полицейски служители при и по повод изпълнение на службата им, както и за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

О. Г. е задържан за срок до 72 часа. Спрямо него в съда предстои да бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.