България

Обявяват свободните места за прием в детски заведения в София

Ако сте родител, чието дете предстои да тръгне на градина или ясла, ето кои са най-важните стъпки и срокове, които трябва да спазвате

30 март 2026, 12:21
Източник: iStock

Д нес официално се поставя началото на поредната кандидатстудентска кампания... но за най-малките. Столична община обявява свободните места за прием в общинските детски градини, самостоятелните детски ясли и подготвителните групи в училищата за новата учебна 2026/2027 година.

Ако сте родител, чието дете предстои да тръгне на градина или ясла, ето кои са най-важните стъпки и срокове, които трябва да заградите с червено в календара си.

Как да увеличите шансовете на детето си за прием в градина или ясла

  • Важно: Старите профили се нулират!

Първата и най-важна стъпка днес е пълното рестартиране на системата. Информационната система ще бъде временно заключена, а всички създадени кандидатури за предходната учебна (2025/2026) година ще бъдат автоматично премахнати.

Златното правило за сезона: Дори и да сте имали активен профил и кандидатури до вчера, днес трябва да направите изцяло нови кандидатури за участие в първото класиране.

  • Ключови срокове и правила за класирането

Времето за реакция е напълно достатъчно, така че няма място за паника. Ето как изглежда графикът:

  1. 30 март – 7 май (до 12:00 ч.): Прозорец за кандидатстване. През този период можете да създавате нови кандидатури, да актуализирате данните в профилите си и да пренареждате желаните заведения.
  2. 8 май 2026 г.: Денят X. Тогава ще бъде извършено първото голямо класиране за новата учебна година.

Много родители се притесняват, че трябва да бързат, за да бъдат сред първите регистрирани. Добрата новина е, че бързината тук не носи бонус точки. Времето на подаване на кандидатурата не оказва абсолютно никакво влияние при класирането на децата. Водещият критерий остава редът на желанията, които родителите или настойниците са посочили за съответните детски заведения, обвързан с точковата система на Столична община.

Над 9000 деца в София останаха неприети през 2025 г. основно заради недостиг на места в яслените групи.

Проблемът с липсата на общински детски ясли и градини продължава години наред, въпреки че Столична община всяка година инвестира в изграждане на нови сгради или разширяване на съществуващи градини.

Има и разминаване между наличието на свободни места за прием на деца и желанията на родителите, които избират конкретни детски заведения заради качеството или близостта до дома и работното място.

През февруари СО предложи отпадане на досегашната допълнителна точка за деца, които са посещавали ясла, при приема им в детска градина.

Това правило ще влезе в сила, но от 2028 г.

кандидатстване за детска градина детски ясли столична община свободни места
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От мрежата

