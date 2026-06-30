България

Приеха одити на социалната сфера, МФ и АПИ

Одитната институция ще има задължението да извърши одитите в срок до 30 септември

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 15:54
Приеха одити на социалната сфера, МФ и АПИ
Източник: БТА

К омисията по бюджет и финанси към парламента прие проекти на решения, които възлагат на Сметната палата да извърши одити относно разходването на публични средства в социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за периода от 1 януари 2020 година до средата на 2026 година.

Одитната институция ще има задължението да извърши одитите в срок до 30 септември тази година, а окончателните доклади ще трябва да бъдат внесени в Народното събрание до 30 октомври. Относно АПИ бюджетна комисия прие одитът в частта за обществените поръчки да бъде до края на тази година.

След обещанието за „чист старт“: Искат одит на държавните финанси

Предвижда се одит за въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), закона и отчета на Консолидираната фискална програма (КФП) и финансово управление  на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Конкретно за проверката на ДОО бюджетната комисия прие удължаване на периода на одита до края на юни тази година, докато при другите две решения периодът остана до 31 май тази година.

Основната цел на одитите на ДОО и КФП е да се установи дали приетите законодателни и подзаконови нормативни актове са довели до изпреварващо нарастване на публичните разходи спрямо устойчивите приходоизточници на съответните бюджети.

Одитът трябва да установи финансовия ефект от измененията, засягащи т.нар. швейцарско правило, увеличението на минималната пенсия и социалната пенсия за старост, промените в пенсионната формула, извънредните увеличения на пенсиите, нововъведените добавки и постоянни компенсаторни механизми.

Сметната палата ще има задължението да оцени въздействието на нормативните промени върху обезщетенията за безработица, майчинство, временна неработоспособност, социални помощи и трансфери.

По отношение на приходната база одитът цели анализ дали промените в законите през посочения период, засягащи осигурителните вноски, минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход, са компенсирали нарастването на разходите.

Сметната палата ще има задължението да извърши анализ и оценка на разходите за персонал в бюджета, включително на автоматичните механизми и индексации на възнаграждения. Предвижда се оценка на въздействието на промени в законите, довели до промени в капиталовите разходи, както и оценка дали решенията относно данъчната политика и неданъчните приходи са компенсирали нарастването на разходите.

Вносителите от „Прогресивна България“ искат одитната институция да даде оценка дали има налице структурен дисбаланс, при който нормативно обусловеният ръст на разходите трайно изпреварва ръста на приходите.

Относно АПИ Сметната палата ще трябва да извърши проверка на извършени и сертифицирани дейности по договори, включително по текущ ремонт и поддържане, основен ремонт, строителство и капиталови разходи, които към датата на одита не са отразени в отчетността на АПИ. Одитът трябва да даде оценка дали неприключените и неотчетените дейности водят до представяне на финансовото състояние и резултати от дейността на АПИ, различаващи се съществено от действителните финансово състояние и резултати на АПИ за проверявания период.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов, който е един от вносителите на проектите за решения, посочи, че целта е тези три одита да действат в синергия, така че да се направи общ преглед как са управлявани публичните финанси през последните години. В резултат на тези оценки ще могат да се вземат решения как да се подобри ефективността в управлението на публичните финанси.

Проданов заяви, че тези одити няма да се използват за основание за замразяване на пенсии или вдигане на осигуровки.

„Това не е лов на вещици, не цели да сложи никой на стената на позора, а цели да установим какво е състоянието на публичните финанси и как да ги направим по-стабилни и устойчиви“, каза Проданов.

Стефан Белчев от „Прогресивна България“ също подчерта, че възложените одити не целят намаляване на пенсии, а изготвяне на анализ, който да помогне на управляващите да стъпят на твърда основа при взимането на бъдещи решения.

Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова заяви, че одитната институция ще извърши възложените й от закона отговорности. Тя посочи, че сроковете са доста кратки, поради което би могло да се помисли за удължването им. Конкретно за одита на АПИ Николова посочи, че за да се проверят всички обществени поръчки за периода ще е необходимо удължаване на срока с още 6 месеца и добави, че има давност и констатирането на стари нарушения може и да не доведе до санкции.

По предложение на Асен Василев от „Продължаваме промяната“ комисията одобри към одитите да се включи и броят на пенсионерите под линията на бедността. Василев заяви, че не вижда разумно обяснение защо се възлагат тези одити, при положение че има годишни одити на Сметната палата.

Според Мартин Димитров от „Демократична България“ по закон парламентът може да възлага до пет такива одита годишно и с тези три решения се намалява възможността на опозицията да предлага подобни одити. Димитров попита представителите на управляващите защо не се възлагат и одит на Националната здравноосигурителна каса. Константин Проданов отвърна, че ако „Демократична България“ внесе предложение за одит на НЗОК, то ще получи подкрепа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Леков    
Сметна палата одит на публичните средства бюджетна комисия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
От утре

От утре "Лукойл" ще може да купува нефт от всички в Швейцария

Бяла гейша на корта: Наоми Осака предизвика фурор на Уимбълдън с екстравагантно кимоно

Бяла гейша на корта: Наоми Осака предизвика фурор на Уимбълдън с екстравагантно кимоно

Германия задържа мъж, искал на наложи нацистки режим в Румъния

Германия задържа мъж, искал на наложи нацистки режим в Румъния

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

7-годишно дете почина с тегло 115 кг, обвиниха родителите в изтезание и убийство

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли
Ексклузивно

Въвеждат дигитални административни съдилища от 1 юли

Преди 17 часа
Украйна свали най-новия руски дрон
Ексклузивно

Украйна свали най-новия руски дрон

Преди 17 часа
Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен
Ексклузивно

Мъж уби шестима души в Германия, има и ранен

Преди 1 ден
Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой
Ексклузивно

Полицаи за случая на АМ „Струма”: Това дете е родено герой

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ДПС иска Демерджиев да отговори за "полицейски натиск върху опозицията"

ДПС иска Демерджиев да отговори за "полицейски натиск върху опозицията"

България Преди 56 минути

Това съобщиха от партията

КЕВР вдигна цената на природния газ с близо 6%

КЕВР вдигна цената на природния газ с близо 6%

България Преди 1 час

Утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители

Онлайн пазаруване

Ново мито за онлайн пратките от 1 юли: ще плащаме ли повече за поръчки извън ЕС

България Преди 1 час

Таксата от 3 евро засяга малките пратки до 150 евро, а поръчки, направени през юни, също може да попаднат в новия режим

Важно за пенсиите от 1 юли: Спират COVID добавката, но влиза в сила увеличение

Важно за пенсиите от 1 юли: Спират COVID добавката, но влиза в сила увеличение

България Преди 1 час

Това е и датата, от която осъвременяването с 7,8% на пенсиите по т. нар. „швейцарско правило“ ще обхване всички лица с отпусната трудова пенсия до края на 2025 г.

Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

Любопитно Преди 1 час

Милиардерът Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес отбелязаха първата година от пищната си сватба на борда на 126-метровата си суперяхта Koru край Фиджи. Междувременно 56-годишната Лорън разпали слухове, че двамата планират да имат общо дете

<p>Нови разкрития за експлозията в Монако -&nbsp;вече има разследване за опит за убийство</p>

Взривът в Монако не е терористичен акт, започна разследване за опит за убийство

Свят Преди 2 часа

Прокуратурата съобщи, че има само един заподозрян, който все още не е идентифициран, след експлозията с трима ранени.

Стара Загора, София и Варна посрещат Smart Face тази седмица

Стара Загора, София и Варна посрещат Smart Face тази седмица

Любопитно Преди 2 часа

Борис Христов, Екатерина Лазаревска и Dim4ou влизат в “Звездния рунд"

<p>Русия търси гориво зад граница, но крие с кого преговаря</p>

Кремъл отказа да разкрие с кои страни води преговори за внос на гориво

Свят Преди 2 часа

Дмитрий Песков потвърди, че Русия поддържа контакти, но заяви, че информацията няма да бъде оповестявана

ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

ГЕРБ отхвърли обвиненията на Демерджиев и обяви съдебни действия

България Преди 2 часа

От партията настояха вътрешният министър да представи доказателства за твърденията си

Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

Време за бивши и емоционален хаос: Какво носи Ретроградният Меркурий на всяка зодия

Любопитно Преди 2 часа

Ретроградният Меркурий се завръща с пълна сила, за да обърка комуникацията и плановете на зодиите. Вижте кои знаци ще се сблъскат с бивши партньори и защо Раците и Козирозите трябва да бъдат нащрек

<p>Кремъл съобщи за превзети населени места в Украйна</p>

Русия твърди, че е установила контрол над три населени места в Украйна

Свят Преди 2 часа

Москва съобщава и за настъпление в Константиновка, докато Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди данните

Румъния детонира фрагменти от руски дрон

Румъния детонира фрагменти от руски дрон

България Преди 2 часа

Според Министерството на отбраната дронът е участвал в руска атака срещу украинска пристанищна инфраструктура през април

Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

Космическа спасителна операция: НАСА праща робот, за да спаси потъващ телескоп

Любопитно Преди 3 часа

НАСА стартира рискована мисия за 30 млн. долара: космически робот ще се опита да улови и повдигне потъващия телескоп „Суифт“. Ако мисията успее, същата технология ще бъде използвана и за спасяването на легендарния „Хъбъл“

Рождената ти дата издава детето в теб: Кой филм на Дисни си ти?

Рождената ти дата издава детето в теб: Кой филм на Дисни си ти?

Любопитно Преди 3 часа

Истинските фенове знаят, че има филм на Дисни, който отразява най-дълбоката им същност. Вместо да гледате всеки анимационен или игрален филм, правени някога, можете да използвате рождената си дата, за да намерите филма на Дисни, който съответства на вашата личност

<p>Отиде си голямо име на българската литература</p>

Отиде си голямо име на българската литература - почина Радослав Игнатов

България Преди 3 часа

Авторът на 14 книги, журналист и преводач си отиде на 76-годишна възраст

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

6-годишно момче пострада при катастрофа край Стара Загора

България Преди 3 часа

На автомобилите са нанесени материални щети

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

Двойките царски орли у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Европа остава в плен на жегата

sinoptik.bg

След грандиозния успех: Папи Ханс с първо шоу в Берлин

Edna.bg

Майк Тайсън: непобедимата легенда, която пренаписа историята на бокса

Edna.bg

Нов залп по Нагелсман и Бундестима от бивши национали на Германия

Gong.bg

Сензация от Португалия: Бивш шеф в ЦСКА става директор в Олимпиакос

Gong.bg

МС предлага Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Nova.bg

От 1 юли „Лукойл Нефтохим Бургас“ ще може да купува нефт от всички контрагенти в Швейцария

Nova.bg