Приеха одити на социалната сфера, МФ и АПИ

К омисията по бюджет и финанси към парламента прие проекти на решения, които възлагат на Сметната палата да извърши одити относно разходването на публични средства в социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за периода от 1 януари 2020 година до средата на 2026 година.

Одитната институция ще има задължението да извърши одитите в срок до 30 септември тази година, а окончателните доклади ще трябва да бъдат внесени в Народното събрание до 30 октомври. Относно АПИ бюджетна комисия прие одитът в частта за обществените поръчки да бъде до края на тази година.

След обещанието за „чист старт“: Искат одит на държавните финанси

Предвижда се одит за въздействието на промените в нормативната уредба върху социалните плащания от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), закона и отчета на Консолидираната фискална програма (КФП) и финансово управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Конкретно за проверката на ДОО бюджетната комисия прие удължаване на периода на одита до края на юни тази година, докато при другите две решения периодът остана до 31 май тази година.

Основната цел на одитите на ДОО и КФП е да се установи дали приетите законодателни и подзаконови нормативни актове са довели до изпреварващо нарастване на публичните разходи спрямо устойчивите приходоизточници на съответните бюджети.

Одитът трябва да установи финансовия ефект от измененията, засягащи т.нар. швейцарско правило, увеличението на минималната пенсия и социалната пенсия за старост, промените в пенсионната формула, извънредните увеличения на пенсиите, нововъведените добавки и постоянни компенсаторни механизми.

Сметната палата ще има задължението да оцени въздействието на нормативните промени върху обезщетенията за безработица, майчинство, временна неработоспособност, социални помощи и трансфери.

По отношение на приходната база одитът цели анализ дали промените в законите през посочения период, засягащи осигурителните вноски, минималните осигурителни прагове и максималния осигурителен доход, са компенсирали нарастването на разходите.

Сметната палата ще има задължението да извърши анализ и оценка на разходите за персонал в бюджета, включително на автоматичните механизми и индексации на възнаграждения. Предвижда се оценка на въздействието на промени в законите, довели до промени в капиталовите разходи, както и оценка дали решенията относно данъчната политика и неданъчните приходи са компенсирали нарастването на разходите.

Вносителите от „Прогресивна България“ искат одитната институция да даде оценка дали има налице структурен дисбаланс, при който нормативно обусловеният ръст на разходите трайно изпреварва ръста на приходите.

Относно АПИ Сметната палата ще трябва да извърши проверка на извършени и сертифицирани дейности по договори, включително по текущ ремонт и поддържане, основен ремонт, строителство и капиталови разходи, които към датата на одита не са отразени в отчетността на АПИ. Одитът трябва да даде оценка дали неприключените и неотчетените дейности водят до представяне на финансовото състояние и резултати от дейността на АПИ, различаващи се съществено от действителните финансово състояние и резултати на АПИ за проверявания период.

Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов, който е един от вносителите на проектите за решения, посочи, че целта е тези три одита да действат в синергия, така че да се направи общ преглед как са управлявани публичните финанси през последните години. В резултат на тези оценки ще могат да се вземат решения как да се подобри ефективността в управлението на публичните финанси.

Проданов заяви, че тези одити няма да се използват за основание за замразяване на пенсии или вдигане на осигуровки.

„Това не е лов на вещици, не цели да сложи никой на стената на позора, а цели да установим какво е състоянието на публичните финанси и как да ги направим по-стабилни и устойчиви“, каза Проданов.

Стефан Белчев от „Прогресивна България“ също подчерта, че възложените одити не целят намаляване на пенсии, а изготвяне на анализ, който да помогне на управляващите да стъпят на твърда основа при взимането на бъдещи решения.

Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова заяви, че одитната институция ще извърши възложените й от закона отговорности. Тя посочи, че сроковете са доста кратки, поради което би могло да се помисли за удължването им. Конкретно за одита на АПИ Николова посочи, че за да се проверят всички обществени поръчки за периода ще е необходимо удължаване на срока с още 6 месеца и добави, че има давност и констатирането на стари нарушения може и да не доведе до санкции.

По предложение на Асен Василев от „Продължаваме промяната“ комисията одобри към одитите да се включи и броят на пенсионерите под линията на бедността. Василев заяви, че не вижда разумно обяснение защо се възлагат тези одити, при положение че има годишни одити на Сметната палата.

Според Мартин Димитров от „Демократична България“ по закон парламентът може да възлага до пет такива одита годишно и с тези три решения се намалява възможността на опозицията да предлага подобни одити. Димитров попита представителите на управляващите защо не се възлагат и одит на Националната здравноосигурителна каса. Константин Проданов отвърна, че ако „Демократична България“ внесе предложение за одит на НЗОК, то ще получи подкрепа.