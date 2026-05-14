Новият областен управител на Сливен отрече за отнета шофьорска книжка в Германия

М ихаил Кашеров отрече да е с отнета шофьорска книжка в Германия.

Новоназначеният областен управител на Сливен е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние. Заради този случай българските власти, включително МВР и Административният съд в Сливен, наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка, предаде NOVA по-рано днес, позовавайки се на неофициална информация от свои източници.

Михаил Кашеров бе назначен в сряда (13 май) за областен управител на Сливен.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

"Твърдението, че съм с "отнета шофьорска книжка" е абсолютно и категорично невярно! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040 г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ", написа Кашеров във Фейсбук.