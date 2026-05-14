Новият областен управител на Сливен отрече за отнета шофьорска книжка в Германия

14 май 2026, 13:31
М ихаил Кашеров отрече да е с отнета шофьорска книжка в Германия.

Новоназначеният областен управител на Сливен е с отнето свидетелство за управление на МПС в Германия заради шофиране в нетрезво състояние. Заради този случай българските власти, включително МВР и Административният съд в Сливен, наскоро са отказали да му издадат нова шофьорска книжка, предаде NOVA по-рано днес, позовавайки се на неофициална информация от свои източници.

Михаил Кашеров бе назначен в сряда (13 май) за областен управител на Сливен.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

"Твърдението, че съм с "отнета шофьорска книжка" е абсолютно и категорично невярно! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040 г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ", написа Кашеров във Фейсбук.

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Коя е малката Швейцария?

Фронтменът на Bring Me the Horizon със сътресение, след като фен го удари с телефон

Оли Сайкс от Bring Me the Horizon пострада по време на концерт в Сейнт Луис. Изпълнителят е с леко сътресение на мозъка, след като бе ударен от хвърлен телефон. Въпреки болката и дезориентацията, музикантът довърши участието си пред 22 000 фенове

Мараджиев подаде оставка като областен координатор на ГЕРБ в Пловдив

Младен Шишков заема длъжността

Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот

Продуцентът разкрива тайните на “Като две капки вода”, рисковете на живия ефир, отношенията с Рачков и Геро и цената да живееш постоянно зад кулисите на телевизията

Въздушната линейка за мениджър от АЕЦ „Козлодуй”

Пациентът е получил масивен инфаркт

Политическата криза във Великобритания ескалира, Уес Стрийтинг подаде оставка

Стрийтинг към Стармър: Вече е ясно, че няма да поведете Лейбъристката партия към следващите парламентарни избори

Спирова и Денисиньо спорят за короната в Hell’s Kitchen тази вечер

Големият шампион ще грабне наградата от 50 000 евро и титлата “Най-добър готвач на България”

Завързаха и ограбиха в дома му посред нощ човек в Лешница

Двама мъже са проникнали в къща в селото

Момчета пребиха и ограбиха човек в Перник

Задържан е 16-годишен

Разбиха схема за хранителни добавки, представяни като лекарства

До операцията се стигна, след като в Софийска районна прокуратура е подаден сигнал от бивш министър на здравеопазването

Кремъл: Путин ще посети Китай много скоро

Подробности около визитата ще бъдат обявени допълнително, отбеляза Дмитрий Песков

Победителят Евгени Генчев от Hell’s Kitchen: Болката е мотиватор да станеш по-добър! (ВИДЕО)

След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката

Астролозите подредиха жените според зодиакалния им знак — вижте кои дами са олицетворение на семейната хармония и кои трудно понасят рутината, избухват за дреболии и са готови да превърнат брачния живот в истинска холивудска драма

Загадката на „Зелените деца от Улпит“: Мит, болест или посещение от друг свят

Историята за двете деца със зелена кожа, появили се от нищото в английско село през XII век, продължава да вълнува историците и до днес. Дали са жертви на отравяне, изгубени имигранти или нещо много по-необяснимо?

До седмица решават как да възстановят пътя Смолян – Пампорово

„Ще използваме вариант, който ще бъде най-бърз за изпълнение, независимо от цената“, заяви регионалният министър Иван Шишков

Случаят предизвика масова психоза в Индия

Конституционният съд отмени мерките на парламента срещу ценовия шок при петрола и газа

Висшите магистрати отмениха акта на Народното събрание от 13 март по искане на Министерския съвет. Мотивът: депутатите са нарушили разделението на властите и действащите закони за публичните финанси за 2026 година

