Нови платени зони и двойни цени за паркиране в София влизат в сила от утре

Часовата тарифа за временно паркиране става 2 евро в синята зона и 1 евро в зелената зона

4 януари 2026, 17:35
Нови платени зони и двойни цени за паркиране в София влизат в сила от утре
Източник: БГНЕС

П латените зони за паркиране в София се разширяват и поскъпват двойно от 5 януари 2026 г. 

От понеделник часовата тарифа за временно паркиране става 2 евро в синята зона и 1 евро в зелената зона, като това е първата промяна в цените от 2012 г. насам.

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Паралелно с поскъпването, се разширява и териториалния обхват на зоните, за да съответства на реалните транспортни потоци и нарастващия натиск върху центъра и вътрешните квартали. От понеделник синята зона няма да обхваща единствено абсолютния център, а ще включва и кварталите около пл. „Македония“, пл. “Руски паметник”, кв. Крива река, кв. Иван Вазов, долната част на кв. Лозенец и кв. Яворов, както и участъка на ул. “Оборище” между бул. “Ситняково” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”

Синя и зелена зона в София поскъпват

Зелената зона също ще бъде разширена, макар и поетапно през годината.

Кварталите Банишора, Лагера, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, Редута, Гео Милев, Изток, Изгрев, Дианабад, част от Студентски град и част от Подуяне за пръв път стават част от регулираното паркиране. Това са квартали, които от години понасят прекомерен натиск от притока на автомобили към централната градска част, което затруднява възможностите за паркиране на местните жители. Разширяването на зоните адресира проблемите с натоварването и недостига на места, които отдавна са преминали отвъд приемливите граници на регулираното паркиране.

От новата година стартира и въвеждането на изцяло нова жълта зона – инструмент, който досега никога не е съществувал в София. Тя ще действа само през уикендите и празничните дни и е предназначена за район “Банкя”. Идеята й е да въведе ред в пиковите моменти през уикенда, когато много от гражданите на София насочват автомобилния поток с цел почивка и туризъм към Банкя. Жълтата зона не ограничава по никакъв начин местните жители – тя засяга единствено посетителите, като цели да облекчи движението, да намали хаотичното паркиране и да предпази зелените и пешеходните пространства от натоварване.

Стимулите за електромобилите остават с цел да насърчат намаляването на вредните емисии. Напълно безплатното и неограничено паркиране за тях ще продължи и догодина. Считано от 2027 г. те отново ще могат да се ползват от целодневен престой, а първите 3 часа от него ще бъдат безплатни. 

Жълтата зона, въведена за уикенд и празнични дни, в Банкя ще бъде с тарифа от 0,5 евро на час. 

Източник: БГНЕС    
