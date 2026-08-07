Пореден нарушител на пътя: Заснеха джип в насрещното по аварийната лента на АМ „Тракия“

П ореден опасен момент на пътя предизвика реакции в социалните мрежи. Луксозен джип е заснет да се движи в обратна посока по аварийната лента на автомагистрала „Тракия“.

На видеото, разпространено в социалните мрежи, се вижда как автомобилът се движи срещу посоката на движение докато по магистралата има задръстване.

Жената, заснела кадрите, разказва, че заедно със съпруга си са били спрели в аварийната лента заради спукана гума, когато видели джипа да се приближава към тях.

„На магистралата сме, има задръстване, явно нещо е станало. Ние сме в аварийната, мъжът ми оправя гумата на джипа, а някакъв се движи... срещу нас – в аварийната лента срещу нас. Вижте го...“, се чува да казва жената във видеото.

Кадрите предизвикаха множество коментари от потребители, които изразиха недоволство от опасното поведение на водача.

Много от тях настояват случаят да бъде проверен от „Пътна полиция“ и да бъде установено кой е шофирал автомобила и каква е била причината да предприеме подобна маневра.

Движението в аварийната лента на автомагистрала е разрешено само в определени случаи – например при повреда на автомобила или при необходимост от преминаване на специализирани превозни средства. Използването ѝ за заобикаляне на задръстване създава риск за останалите участници в движението.