„Законът не успява да ги настигне“: Остър сигнал от СРП за новите синтетични наркотици

Прокуратурата предупреждава: Случаят с „дрогата на изнасилвачите“ (GHB) не е изолиран, а сигнал за по-голяма вълна

6 април 2026, 09:28
Източник: БТА

С офийската районна прокуратура (СРП) излезе с остро предупреждение към институциите заради навлизането на ново поколение синтетични наркотици. Според обвинителите действащото законодателство е остаряло, тромаво и не успява да догони скоростта, с която опасни вещества като фентанил и GHB заливат пазара.

„Дрогата на изнасилвачите“ – само върхът на айсберга

Повод за позицията е първото дело за държане на гама-хидроксибутират (GHB), внесено в съда от СРП. Прокурорите са категорични: случаят не е единичен. Налице е опасна тенденция на навлизане на нови синтетични опиоиди, които са:

  • По-мощни и по-трудни за разпознаване;
  • Лесни за прикриване при трафик;
  • С много по-тежки последици за живота и здравето.

Къде се пропуква системата?

От СРП посочват, че в момента държавата реагира „на парче“. Често едно вещество се появява на пазара и убива хора, докато институциите тепърва го описват в списъци или определят пазарната му стойност за нуждите на съдебния процес. Тази „разкъсана нормативна архитектура“ позволява на дилърите да остават крачка пред закона.

Прокуратурата поставя 5 неудобни въпроса към властта:

  • Достатъчно бързо ли се актуализират списъците с наркотици?
  • Има ли механизъм за ранно разпознаване на нови субстанции?
  • Съответства ли законът на реалния риск?
  • Допустимо ли е правосъдието да зависи от тромави процедури?
  • Подготвена ли е България за заплахата от фентанил и синтетични опиоиди?

Призив за спешни мерки

Прокурорите настояват за незабавен институционален разговор между МВР, правосъдното, здравното и образователното министерства, Агенция „Митници“ и Народното събрание.

„Проблемът вече не е само какво ново вещество се появява на пазара. Проблемът е дали правната рамка успява да го настигне навреме“, заявяват от Софийската районна прокуратура.

Обвинителите са категорични, че ще продължат да прилагат закона безкомпромисно, но без модерна правна рамка усилията им остават фрагментарни срещу новата вълна от „умна“ дрога.

Източник: СРП    
