Надежда Нейнски и ръководителят на турския СтратКом обсъдиха дезинформацията в Истанбул

С лужебният министър на външните работи на България Надежда Нейнски се срещна в Истанбул с ръководителя на СтратКом звеното към Президентството на Република Турция проф. Бурханеттин Дуран, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работа (МВнР).

Срещата се състоя вчера в рамките на международната конференция STRATCOM Summit 2026 г., посочват от ведомството.

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Надежда Нейнски и проф. Бурханеттин Дуран обсъдиха въпросите, свързани със стратегическите комуникации, противодействието на дезинформацията и развитието на сътрудничеството в областта на публичната дипломация. Първият ни дипломат изрази благодарност за поканата за участие в STRATCOM Summit 2026 и подчерта значението на задълбочаването на диалога в тази посока в условията на динамична информационна среда. Надежда Нейнски информира своя събеседник за създавания от нея временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи и поддържане на информационна устойчивост във връзка с очаквано засилване на опитите за дезинформационни кампании и манипулиране на външнополитическа информация в контекста на предстоящите на 19 април т.г. в България извънредни парламентарни избори. От своя страна професор Дуран представи начина на работа на звеното, което ръководи, и подари глобус на външния ни министър.

Беше изразено и намерение за засилване на сътрудничеството между България и Турция в областта на противодействието на хибридните заплахи и подобряването на информационната устойчивост, включително чрез обмен на добри практики за повишаване на капацитета и институционалната координация, информират още от МВнР.

Вчера служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският ѝ колега Хакан Фидан обсъдиха възможностите за подобряване на отношенията между България и Турция и партнирането по геополитическите въпроси на среща в Истанбул.