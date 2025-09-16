България

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

Колата с тялото е била забелязана случайно до черен път в гориста местност

16 септември 2025, 17:06
Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана
Източник: БТА

Т ялото на 70-годишен мъж, който на 4 септември простреля в семейното жилище в село Благово, община Монтана, 68-годишната си съпруга, е намерено в неговия автомобил тази сутрин, съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Колата е била забелязана случайно до черен път в гориста местност в землището на село в област Монтана, чието име за сега не се съобщава.

Прокурор Емил Александров от Окръжната прокуратура в Монтана съобщи за БТА, че тялото е предадено за аутопсия и след като резултатът от нея стане ясен утре, ще бъдат изнесени данни по случая и ще може да се коментира дали става въпрос за самоубийство, естествена смърт или нещо друго.

Простреляха жена в монтанското село Благово

По случая е заведено досъдебно производство.

От момента на прострелването на 4 септември досега мъж беше в неизвестност, като полицията установи, че до инцидента се е стигнало след семеен скандал. На пострадала е направена животоспасяваща операция в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, като до сега състоянието ѝ остава тежко.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
Монтана стрелба жена мъж
Последвайте ни
Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Стрелба в училище в Хасково, откриха оръжие в раницата на дете

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

Мъртъв мъж след стрелба срещу жена карй Монтана

"Една от най-великите филмови звезди": Светът скърби за Робърт Редфорд

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
17 породи котки, които пускат по-малко козина

17 породи котки, които пускат по-малко козина

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 11 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 11 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 10 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 11 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Редфорд нарече Тръмп диктатор, а президентът говори за легендата на Холивуд</p>

Тръмп: Нямаше по-добър от Робърт Редфорд, той беше страхотен актьор

Свят Преди 37 минути

Тръмп бе информиран за смъртта на Редфорд от репортери

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Кейт в черно до Уилям и крал Чарлз - трогателно сбогуване с херцогинята на Кент

Свят Преди 45 минути

Херцогинята, която бе най-възрастният член на кралското семейство, почина мирно в дома си на 4 септември на 92-годишна възраст

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Зимно часово време по света: Кои държави все още сменят часовника през 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

В повечето страни всъщност няма понятие „зимно време“, а се говори за „стандартно време“ и „лятно време“

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Официално - изкуствен интелект стана министър в Албания

Свят Преди 1 час

Основната задача на Диела ще бъде да администрира търгове

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

В помощ на учениците – първи 5G таблет и нов 5G смартфон на Vivacom с AI функции и на достъпни цени

Любопитно Преди 1 час

 

<p>&quot;Съвсем ясно е, че тази касапница трябва да спре&quot;</p>

Върховният комисар на ООН по правата на човека настоя за прекратяване на "касапницата" в Газа

Свят Преди 1 час

"В ръцете на съда е решението дали това е геноцид или не, но ние виждаме увеличаващи се доказателства", каза още Тюрк

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

България Преди 2 часа

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

Любопитно Преди 2 часа

Звездата от "Белият лотос" се наслади на слънчева ваканция с приятели

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Нов рекорд: Жена сготви тенджера с ориз, по-тежка от слон

Любопитно Преди 2 часа

Ястието тежи впечатляващите 8780 кг

<p>Изпълнен с разочарование - посланието на Зеленски е ясно</p>

Лице в лице със Зеленски - разочарованието му от Запада е очевидно

Свят Преди 3 часа

Зеленски смята, че Тръмп се колебае да упражни натиск върху Путин, защото това може да застраши опитите за прекратяване на войната

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

Любопитно Преди 3 часа

Марго Роби направи смело модно изявление на премиерата на филма A Big Bold Beautiful Journey

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Дениз Ричардс спаси 15 кучета от "затрупания" дом на мъжа си

Любопитно Преди 3 часа

Реалити звездата е насред ожесточено бракоразводо

<p>КС отказа обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев</p>

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

България Преди 3 часа

Определението е прието единодушно

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

След края на войната - ще успее ли Западът да гарантира сигурността на Украйна

Свят Преди 3 часа

Постижима цел ли е сключването на споразумение между Русия и Украйна, което да е изгодно и за двете страни и доведе до траен мир

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Алергия прати София Вергара спешно в болница, пропусна "Еми"

Любопитно Преди 3 часа

"Не успях да стигна до Еми, но стигнах до спешното", написа звездата от "Modern Family"

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

България Преди 4 часа

По време на операцията са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района

Всичко от днес

От мрежата

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Отиде си Робърт Редфорд

Edna.bg

Тези 3 зодии ще усетят силна промяна след 18 септември

Edna.bg

Лудогорец пусна билетите за гостуването на Малмьо

Gong.bg

Династията Илиев продължава: Валентин Илиев начело на втория отбор на ЦСКА

Gong.bg

Вълк нападна 5-годишно момиче на плаж в Халкидики

Nova.bg

"Артистът, който промени играта": Светът отдава почит на легендарния Робърт Редфорд (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg