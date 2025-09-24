България

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

24 септември 2025, 09:53
България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца
Източник: БТА

Б ългария стана 47-ата държава, която се присъединява към глобалната инициатива на ООН за превенция и противодействие на насилието над деца - INSPIRE. Това беше обявено по време на среща между министъра на правосъдието Георги Георгиев и д-р Наджат М‘джид, специален представител на Генералния секретар на ООН по въпросите на насилието над деца, в рамките на сесиите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от Министерството на правосъдието.

По думите на министър Георгиев защитата на правата на децата е национален приоритет. Присъединяването ни към INSPIRE ще даде възможност на България да използва най-добрите международни практики и доказани механизми за защита на децата – от онлайн тормоз до сексуални престъпления, които, за съжаление, нарастват в световен мащаб“, заяви той. Министърът подчерта, че заради глобалния обхват на интернет, престъпленията срещу деца все по-често са трансгранични, което изисква международна координация и съвместни действия.

ООН: В Южна Азия има най-много "деца булки" в света

В рамките на инициативата България ще работи по прилагане на доказани в световен мащаб мерки и инструменти в правосъдието, социалните услуги и здравеопазването, информираха от министерството. Ще бъдат проведени специализирани обучения за полицаи, прокурори, съдии и други професионалисти, работещи с деца – жертви или свидетели на насилие. Това ще гарантира прилагането на международните стандарти за щадящо и ефективно отношение към децата и техните семейства.

Министър Георгиев представи пред ООН българския опит и утвърдените добри практики, сред които и моделът “Зона Закрила” – услуга, предлагаща цялостна подкрепа за деца, пострадали от насилие, както и мрежата от „сини стаи“ за щадящо изслушване на деца в съдебните процедури. Той даде пример със съдилищата в Русе, където този модел е много добре организиран и интегрирани в институционалната работа.

Източник: БТА

Д-р Наджат М‘джид оцени високо усилията на България в борбата с насилието над деца и приветства присъединяването към инициативата INSPIRE. Тя подчерта значението на националните усилия, съчетани с глобална солидарност, за справяне с предизвикателствата на съвременното детско насилие, посочиха още от министерството.

Присъединяването на България към INSPIRE е в съответствие с ангажиментите на правителството и Министерството на правосъдието за ефективна реформа в детското правосъдие и адекватен институционален отговор на насилието, включително в рамките на борбата с домашното насилие.

ООН: Гладна смърт грози милиони деца там

Премиерът Росен Желязков пристигна преди два дни в Ню Йорк, за да вземе участие в юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН.

Желязков ръководи българската делегация по време на Седмицата на високо равнище в ООН, като в нея са и министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на енергетиката Жечо Станков и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

България от години е изправена пред сериозното предизвикателство на насилието над деца, което е признато за национален приоритет. Проблемът има дълбоки корени – още през 2014 г. неправителствени организации като „Български център за джендър изследвания“ алармираха, че всяка четвърта жена в страната е жертва на домашно насилие, като се отчита и ръст на тежките случаи, включително над малки деца. Тогава бяха отправени призиви за по-строги наказания, за инкриминиране на изнасилването в брака и за ратифициране на европейски конвенции, а препоръките на ООН към България настояваха за промяна на обществените стереотипи.

През следващите години страната предприе стъпки за укрепване на системата за закрила на децата. Беше създадена Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която активно работи и по случаи с международен елемент, като през 2022 г. координира връщането на две белгийски деца в сигурна среда в чужбина. На местно ниво се развиват добри практики като модела „Зона Закрила“ – услуга за цялостна подкрепа на пострадали деца, както и мрежата от „сини стаи“ за щадящо изслушване в съдебни процедури, пример за което е Русе. Тези инициативи показват ангажимента на страната към изграждането на ефективна система за детско правосъдие.

В условията на нарастващи глобални престъпления срещу деца, включително онлайн тормоз и сексуални посегателства с трансграничен характер, международното сътрудничество придоби ключово значение. Именно затова България се присъедини към глобалната инициатива INSPIRE на ООН. 

Източник: БТА, Петра Куртева    
България Насилие над деца ООН INSPIRE Защита на деца Детско правосъдие Министерство на правосъдието Международно сътрудничество Сини стаи Онлайн тормоз
