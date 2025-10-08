България

Министър Силви Кирилов: Важни са всички в здравната система

По думите му последното, което е нужно на българското здравеопазване, е противопоставяне

8 октомври 2025, 20:04
Министър Силви Кирилов: Важни са всички в здравната система
Източник: БТА

В ажни са всички в здравната система, аз го казах и вчера - системата се крепи на всички – от академика до санитаря. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов. Това беше акцентът на моето изказване, че всички са важни, а не отделни групи. По думите му последното, което е нужно на българското здравеопазване, е противопоставяне.

Министър Кирилов: Не ме вкарвайте в политически интриги

Уважавам усилията на всички и заставам зад исканията за справедливи възнаграждения, каза още министър Кирилов и подчерта, че възнагражденията не зависят от Министерството на здравеопазването. Проблемът трябва да се реши през законодателството, каза още той. 

Спешна среща след протест на медицинските сестри

Министър Кирилов присъства вчера на откриването на реновирана детска клиника в Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ и коментира темата за заплащането на медиците.

Силви Кирилов Здравна система Медицински персонал Заплащане на медици Министерство на здравеопазването Законодателство Детска клиника Българско здравеопазване Противопоставяне Справедливи възнаграждения
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
