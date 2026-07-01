Mежду 20 000 и 50 000 мълнии над България очакват тази нощ

О коло и след полунощ между 20 000 и 50 000 мълнии ще паднат над Северозападна и Централна България, предава "Фокус"

Според прогнозата на Meteo Balkans, гръмотевичните бури с валежи могат да доведат до локални наводнения.

Опасно време ни чака във вторник: Мощни бури и градушки удрят България

Припомняме, че НИМХ издаде предупредителен жълт код за днес и утре, за значителни количества валежи над по-голямата част от България, с изключение на черноморското крайбрежие.

Към момента не се очакват екстремни явления като суперклетки или мощни шквалови системи.

Въпреки това условията остават опасни – очаква се силен вятър, интензивни валежи и локални градушки.