Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

16 януари 2026, 11:36
Л инейка е блъснала 10-годишно дете на пешеходна пътека в Хасково, предаде Агенция "Фокус", позовавайки се на информация от полицията.

Инцидентът е станал в четвъртък (15 януари) малко след 19 ч. При транспортиране на пострадал на завой от улица "Стара планина“ към булевард "Съединение“, 54-годишният шофьор на линейката е отнел предимството на пешеходна пътека.

При тези си действия бута пресичащото 10-годишно момиченце.

За щастие пострадалото дете е без травми, прегледано е и е освободено за домашно лечение. Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни. Съставен е акт.

