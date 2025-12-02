Кола блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Пазарджишко, шофьорът избяга

Жена на 73 години е загинала, след като е била ударена от лек автомобил на пешеходна пътека в беловското село Момина Клисура, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Мъж блъсна възрастна жена на пешеходна пътека и се укри

Сигналът е получен в понеделник в късния следобед в Районното управление в Септември,

на място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ, които констатирали смъртта на жената. Водачът е напуснал местопроизшествието и се укрил, като за неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти при Районно управление - Септември и Областна дирекция на МВР - Пазарджик, разследващи полицаи, полицейски и младши-полицейски инспектори и експерти, поясняват от полицията.

Жена загина на тротоара в Пазарджик, блъсната от кола

В резултат на предприетите действия разследващите разбрали, че мъжът, причинил катастрофата, е 28-годишен жител на Якоруда.

Той е открит и задържан в ареста на Районно управление - Разлог, а возилото му е иззето. Тестван е с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни, уточняват от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.