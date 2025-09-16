България

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

Определението е прието единодушно

16 септември 2025, 14:30
Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев
Източник: БТА

К онституционният съд се произнесе с определение по конституционното дело относно избора на заместник-председател на Сметната палата, както и за обявяване на несъвместимост за лицето Димитър Главчев като председател на Сметната палата. Исканията бяха внесени от парламентарната група на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ. 

На свое заседание днес Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно делото и допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16.05.2025 г.

ПП-ДБ подаде сигнал до КПК за Главчев

Конституционният съд отклони искането на народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част, тъй като Съдът няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата.

Правомощие за установяване на несъвместимост Конституционният съд има по отношение на народните представители и по отношение на конституционните съдии. Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията.

Определението е прието единодушно. В заседанието участваха всички дванадесет конституционни съдии.

Източник: Десислава Пеева, Марин Колев - БТА    
КС Главчев
Бетоновоз смаза пешеходец в София

Бетоновоз смаза пешеходец в София

Отиде си Робърт Редфорд

Отиде си Робърт Редфорд

„Малко пътуване до Марс": Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

„Малко пътуване до Марс“: Сидни Суини отпразнува 28-ия си рожден ден

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

Българските ВМС унищожиха успешно надводен дрон в Черно море

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Грижа за домашните любимци по време на горещите дни

Грижа за домашните любимци по време на горещите дни

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 9 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 9 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 9 часа

