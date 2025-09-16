Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

К онституционният съд се произнесе с определение по конституционното дело относно избора на заместник-председател на Сметната палата, както и за обявяване на несъвместимост за лицето Димитър Главчев като председател на Сметната палата. Исканията бяха внесени от парламентарната група на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

На свое заседание днес Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно делото и допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16.05.2025 г.

Конституционният съд отклони искането на народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част, тъй като Съдът няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата.

Правомощие за установяване на несъвместимост Конституционният съд има по отношение на народните представители и по отношение на конституционните съдии. Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията.

Определението е прието единодушно. В заседанието участваха всички дванадесет конституционни съдии.